Як працює окопний РЕБ: Федоров розповів деталі та показав відео

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав окопні установки РЕБ, які захищають від російських дронів позиції та техніку. Одна з ключових переваг системи, яка має назву PARASOL, - те, що вона непомітна.

Про це міністр написав на своїй сторінці в соцмережі.

“PARASOL — окопний РЕБ від учасника кластера Brave1. У розробника є дві модифікації РЕБ: одна захищає від російських дронів позиції, інша — техніку. Одна з ключових переваг PARASOL — вона непомітна для ворожих РЕБ. Перша розробка, PARASOL 01, захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів. Друга розробка, PARASOL 02, захищає техніку — її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів”, - пояснив Михайло Федоров.

Як на фронті працюють окопні установки РЕБ

За його словами, інші переваги окопного РЕБ - простота в експлуатації та швидке опанування технологією - освоїти PARASOL можна за 10-15 хвилин.

“Держава вже уклала контракти з розробником, компанією “МіксСтіл”, купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують. До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту”, - наголосив Федоров.

Нагадаємо, що Росія намагається захистити свою авіацію від українських атак.

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