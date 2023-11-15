Як працює рекрутинг до армії та що буде з призовом і ТЦК: у Міноборони розповіли

Важливо, щоб у війську були люди, здатні воювати.

Сьогодні в суспільстві дуже розповсюджене слово "рекрутинг". Зараз стартує перший проєкт, який спрямований на залучення мотивованих людей до служби в Збройних силах України.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Кожен обиратиме шлях

Як зазначає Калмикова, ми звикли до того, що у нас є призов, є кадрові офіцери. І завдання полягає в тому, щоб розширити можливість для людини подивитися, які є вакансії, які вміння, знання і навички потребуються.

За її словами, рекрутинг і призов доповнюватимуть один одного. Сьогодні ми перебуваємо у стані війни, тож нам необхідно, щоб у військах були люди, які можуть воювати.

"Тому різноманітність інструментів, власне, і розрахована саме на те, щоб кожна людина могла обрати свій особистий шлях", – акцентувала заступниця міністра оборони.

Водночас вона підкреслила, що рекрутингові центри не замінять функціонування ТЦК.

"Обидва механізми працюватимуть паралельно. Якщо у нас люди почнуть активно долучатися до служби, ми зможемо перейти на те, щоб винятково через рекрутинг люди могли розпочинати службу", – припускає вона.

Нагадаємо, в Україні хочуть змінити правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт №10209 зареєстрували у Верховній Раді. Серед іншого пропонується мобілізувати за письмовою згодою. Призивати тих, хто має відстрочку або бронювання, працівників правоохоронних органів. А також звільнятися зі служби за власним бажанням і залучати безробітних до робіт і відновлення інфраструктури.

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