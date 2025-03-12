Як працюють електронні направлення на ВЛК: пояснення Міноборони

Міністерство оборони України роз’яснило важливі аспекти впровадження електронних постанов і направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як отримати електронне направлення на ВЛК через мобільний додаток "Резерв+"

Для того, щоб отримати електронне направлення на ВЛК, військовозобов'язаному достатньо авторизуватися у мобільному додатку "Резерв+", яким користуються вже понад 4 мільйони осіб. Після підписання електронного направлення ТЦК, користувач отримає сповіщення в додатку, а сам документ автоматично з’явиться у розділі «Направлення на ВЛК». Тепер немає потреби йти до ТЦК і витрачати час на отримання паперових направлень — можна безпосередньо вирушати до медичного закладу для проходження медогляду.

Цей сервіс доступний для всіх військовозобов'язаних, зокрема тих, хто бажає пройти огляд самостійно, а також для осіб, які отримали повістку для проходження ВЛК. У будь-якому випадку потрібно подати запит через додаток "Резерв+". Якщо військовозобов'язаний не з’явиться на огляд після подання електронного направлення, воно залишатиметься актуальним ще протягом 15 днів. Після цього потрібно подати запит повторно. У випадку, коли особа отримала повістку на проходження ВЛК і не з’явилася в межах 14 днів після запланованої дати огляду, це вважається порушенням обліку, що передбачає адміністративну відповідальність.

Електронна система ВЛК

Раніше постанови ВЛК писали вручну і відправляли у ТЦК паперовим шляхом, що було пов’язано з тривалими термінами обробки та ризиком втрати документів. Міноборони запровадило нову систему через електронний кабінет ВЛК у МІС ЗСУ, що дозволяє комісіям працювати онлайн, отримувати та передавати документи швидше та з мінімальним ризиком для збереження даних. Завдяки електронним постановам військовозобов’язані більше не повинні самостійно передавати висновки до ТЦК або чекати на паперові документи. Всі дані автоматично передаються до реєстру Оберіг, що забезпечує значно швидше відображення результатів у додатку "Резерв+". Вся історія проведених ВЛК зберігається в МІС ЗСУ, що дозволяє комплексно оцінювати стан здоров’я особи під час огляду. Це також допоможе військовим швидше оформлювати виплати, пільги й інші послуги, пов'язані зі станом здоров'я.

Для військових зберігається вся попередня історія проведених ВЛК у МІС ЗСУ, що забезпечує більш точну оцінку стану здоров’я на кожному етапі огляду. Також завдяки електронним постановам можна буде значно простіше оформлювати пільги, виплати й послуги в додатку "Армія+". Окрім того, Міноборони цифровізувало довідки про травми, що дозволяє командирам формувати їх через СЕДО, і документи автоматично надходять до електронного кабінету ВЛК.

Процедура оформлення постанов ВЛК змінена з весни

З 1 березня 2025 року електронні постанови стали обов’язковими для ВЛК, які зареєстровані в електронному кабінеті і вже пройшли навчання з новими функціональними можливостями. До 1 квітня 2025 року всі комісії мають підключитися до нової системи. Якщо ВЛК з технічних причин не може використовувати електронну систему, тимчасово допускається оформлення постанов на папері. Проте після відновлення технічної можливості дані повинні бути внесені в систему з відповідною поміткою.

Після огляду комісія може передати військовозобов’язаному друковану копію електронної постанови, якщо вона оформлюється як довідка ВЛК (для визнання придатності до військової служби чи потреби у лікуванні). Однак, якщо постанова оформляється свідоцтвом про хворобу (для визнання непридатності до служби), висновок затверджується тільки після офіційного підпису штатної ВЛК.

ВЛК не може вимагати від особи приносити паперові документи до ТЦК. Завдяки електронній системі, постанови автоматично передаються в реєстр Оберіг і до ТЦК. Однак, якщо технічні проблеми заважають ВЛК працювати з електронними даними, вони можуть оформляти постанови на папері. Після того, як доступ до системи відновиться, працівники ВЛК повинні внести дані в МІС ЗСУ з відповідною позначкою.

Процедура оскарження рішення ВЛК

Процедура оскарження рішення ВЛК залишається незмінною. Якщо військовозобов’язаний не погоджується з висновком, він може подати скаргу до штатної ВЛК або оскаржити постанову в суді, як це передбачено наказом Міноборони №402. Зміни до наказу Міноборони України №402 передбачають введення електронних постанов ВЛК, що спрощує процедуру військово-лікарської експертизи та мінімізує паперову звітність.

Нагадаємо, в Україні до листопада 2025 року планують запровадити анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями. Лікарі ВЛК не знатимуть імен чоловіків під час медичного огляду.

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