Як прати чорний одяг, щоб потім не довелося відновлювати колір

Багатьох цікавить запитання: як прати чорні речі, щоб вони не стали сірими і залишалися такими ж яскравими довгий час. Існує кілька важливих моментів - читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Як прати чорні речі: правила догляду

Перед тим, як починати прати чорний одяг у пральній машинці, варто розглянути деякі рекомендації:

Зверніть увагу на ярлик, який виробники пришивають до виворітної сторони виробу - тут ви знайдете всю необхідну інформацію про те, як прати ту чи іншу річ. Не забудьте витягнути з кишень різні дрібнички - ключі, шпильки, паперові серветки. Вони можуть пошкодити одяг під час прання. Чорні речі потрібно завжди прати вивернутими навиворіт - так вони збережуть яскравий колір надовго. Темний одяг рекомендовано прати за температури від 30 до 40 градусів - якщо вода буде гарячою, він неминуче втратить колірні пігменти. Не варто завантажувати пральну машину на повну - адже в такому випадку не вийде добре прополоскати речі.

Також якщо ви хочете зрозуміти, як прати чорні речі, щоб вони не стали сірими, варто спочатку звернути увагу на мийний засіб. Наприклад, традиційний пральний порошок фахівці використовувати не радять. Краще придбати спеціальний засіб для темного одягу у рідкому форматі.

Рекомендації щодо ручного прання чорного одягу

Варто звернути увагу, що прання тканин чорного кольору кардинально відрізняється від прання іншого одягу. Щоб уникнути розповсюджених помилок, запам'ятайте такі правила:

Сильно забруднені речі або одяг з масними плямами краще попередньо замочити у воді зі спеціальним засобом для виведення плям. Зверніть увагу, що в цьому випадку не можна використовувати засоби, до складу яких входить відбілювач. Ручне прання підходить речам з делікатних тканин - кашемір, шовк, шифон, атлас, мереживо. Ви можете використовувати ті самі засоби, що і для пральної машинки. Дуже важливо ретельно ополіскувати чорні речі, тому що після висихання на них можуть залишатися білі розводи. Не варто викручувати чорний одяг з шовку, вовни, кашеміру.

Як вивести плями з чорних речей: народні засоби

Як прати чорні речі: народні засоби від плям / Фото: Pexels

Якщо на темному одязі ви виявили плями, їх потрібно вивести до того, як прати чорні речі у пральній машині. Робити це краще вручну. Часто використовують народні засоби, які чудово справляються навіть з сильними забрудненнями. Засіб краще вибирати в залежності від походження плями:

білі сліди від дезодоранту на чорному одязі дуже помітні - перед пранням їх краще обробити горілкою (крім хутра, шерсті та інших делікатних тканин);

масні плями чудово відчищаються засобом для миття посуду - а якщо додати до нього трішки перекису водню і соди, ефект підсилиться;

навіть застарілі сліди крові можна відмити за допомогою кухонної солі - в таз з холодною водою потрібно додати півсклянки солі і розчинити її, опісля замочити чорну річ на кілька годин.

Режим та температура прання чорного одягу у пральній машині

Рекомендується перед пранням запустити пральну машину на 10-15 хвилин без одягу всередині - так ви зможете вберегти одяг від катишків.

Також варто запам'ятати кілька важливих моментів:

температурний режим для прання чорного одягу - для делікатних тканин не вище 30 градусів, для інших типів до 40 градусів;

найкраще підходять такі режими прання - "швидке прання", "делікатне прання";

не забудьте виставити мінімальну кількість обертів та функцію додаткового ополіскування.

Як повернути колір темним речам, які вже полиняли

Існує кілька перевірених способів, які допоможуть повернути яскравість чорним речам: