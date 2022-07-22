Як прати кросівки в пральній машині та вручну: поради, які потрібно запам'ятати

Кросівки можна назвати найпопулярнішим взуттям, адже вони зручні та дозволяють з легкістю пристосуватися до шаленого ритму сучасного життя. Однак, як і всі інші речі, це взуття потребує правильного догляду. Як прати кросівки в пральній машині і вручну - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що краще для очищення улюблених кросівок - закинути в пральну машину і не перейматися чи відтирати всі забруднення вручну з використанням спеціальних засобів? Кожен з цих способів робочий, однак потрібно знати, що і як робити, щоб отримати хороший результат.

Як прати кросівки в пральній машині

Цей спосіб очищення можна використовувати лише в тому разі, якщо ваше взуття має текстильний верх (тканина без перфорації чи сіточка). Шкіряні та замшеві моделі краще прати лише вручну, інакше ви можете зіпсувати їхній зовнішній вигляд. Улюблені кросівки можуть "сісти", не розгладитися або навіть полиняти (якщо матеріал був пофарбований). Тобто вони стануть непридатними для подальшого використання.

Це правило стосується також кросівок із мембраною. Виробники таких речей не рекомендують прати їх в пральній машині. Тому варто скористатися більш делікатним ручним пранням.

Якщо ваші кросівки можна завантажувати у пральну машину, як краще це робити? Підійте автомат або напівавтомат. Тож як прати кросівки в пральній машині? Запам'ятайте такі важливі поради:

Якщо на підошві є грудочки бруду, її потрібно попередньо очистити. Часто між виїмками та візерунками застрягають листочки, дрібні камінчики, сміття. Це дуже важливий момент, адже ці предмети можуть пошкодити пральну машину зсередини. Як прати кросівки в пральній машині? Краще використовувати рідкий гель, а не пральний порошок. Гель утворює більше піни та краще вимивається. Також він не залишає на кольоровій тканині розводів. Виберіть режим "Делікатне прання" - він підходить для очищення кросівок найкраще.

В ідеалі потрібно помістити кросівки в спеціальний мішечок для прання і вже потім завантажувати в барабан. Він захистить взуття від можливих пошкоджень, а також від втрати форми та основних їх властивостей.

Як прати кросівки в пральній машині, якщо немає мішечка для прання? Можете замінити його старим м'яким рушником, який не линяє. Далі виконуються такі дії:

Перед пранням обов'язково вийміть устілки та шнурки із взуття. Їх краще очищати вручну. Помістіть кросівки в барабан - пам'ятайте, що за один раз краще прати світлі та темні пари окремо. Налийте вибраний мийний засіб у відсік. Оберіть "Делікатне прання" або задайте потрібні параметри вручну: 30-40 градусів, 300-400 оборотів відтискання (або взагалі без нього), 30 хвилин.

Цього достатньо, щоб кросівки знову стали чистими і свіжими.

Як прати кросівки вручну

Як прати кросівки вручну? / Фото: pixabay.com

Щоб очистити улюблене спортивне взуття від забруднень без використання пральної машинки, вам знадобиться: тазик, чиста вода, губка, рідкий засіб для миття та суха ганчірка.

Як прати кросівки вручну:

Витягніть шнурки та устілки (якщо це можливо). Так ви зможете краще відіпрати отвори, у які вставляються шнурки, та внутрішня поверхня взуття. Спочатку очистіть підошву. Для цього потрібно взяти стару зубну щітку, яка допоможе з легкістю видалити весь бруд та сміття між візерунками. В ємності приготуйте мийний розчин - додайте до теплої води трішки рідкого засобу для миття кухонного посуду чи прального порошку. Розмішайте. Повністю зануривши кросівки у воду, залишіть їх на 30 хвилин відмокати. Так засохлий бруд краще очиститься. А ще ви зможете позбутися неприємного запаху. Якщо вода дуже брудна, її потрібно вилити. Тоді готуєте новий розчин та очищаєте всі забруднені місця за допомогою губки. Не забудьте прополоскати взуття. Можна повторити цей етап кілька разів, щоб точно вимити всі залишки мийного засобу. Акуратно відтисніть кросівки та протріть сухою ганчіркою.

Особливості прання залежно від матеріалу кросівок

Як прати шкіряне взуття, зокрема кросівки / Фото: pixabay.com

Методи чищення цього спортивного взуття відрізняються залежно від матеріалу, який використовується для верху кросівок.

Як прати кросівки з текстилю

Цей варіант найбільш універсальний з точки зору прання. Такі моделі можна очищати вручну або за допомогою пральної машинки. Лише варто запам'ятати кілька важливих рекомендацій:

Щоб прати кросівки з тканини в пральній машині: виберіть режим, який найкраще підходить для того матеріалу, що використаний у взутті (бавовна, синтетика тощо); якщо такого немає, вибирайте "Делікатний режим". Щоб випрати кросівки вручну: гарячу воду використовувати неможна, тому що текстиль "сяде"; вибирайте лише теплу воду та рідкий засіб для прання або миття посуду; також для очищення підійде рідке мило.

Що робити з замшевими кросівками

Замша - це такий матеріал, який не любить пральной машинки та довгого перебування у воді. Якщо не звертати увагу на професійні поради, можна повністю зіпсувати улюблене взуття.

Як прати кросівки з замші? Рекомендації такі:

Щоб видалити невеликі поверхневі забрудення, підійде звичайна стара зубна щітка. Просто пройдіться нею по поверхні. Ідеально, якщо ви будете використовувати спеціальні щіточки для замші, адже вони також будуть "піднімати" ворсинки. Якщо забруднень дуже багато, можна використати саморобний мийний розчин чи спеціальні засоби з магазину. Їх наносять у невеликій кількості на поверхню та розтирають щіткою.

Як прати шкіряне взуття

Такі моделі мають гладку поверхню, а тому досить добре відмиваються від забруднень. Однак машинне прання використовувати не рекомендується. Що робити, щоб очистити шкіряні кросівки і не пошкодити їх:

Приготуйте розчин з мийного засобу або рідкого мила та води. Злегка змочіть м'яку мочалку у рідині та проведіть нею по поверхні взуття. Для низу підошви можете використовувати жорсткі ганчірки. Після очищення всіх забруднень кросівки потрібно протерти насухо.

Якщо вам потрібно вивести застарілі плями, без магазиних засобів не обійтися. Наприклад, можна купити спеціальну піну-очисник. Вона додатково пом'якшить шкіру.

Як очистити кросівки в сіточку

Поверхню-сіточку можна пошкодити, якщо прати кросівки неправильно. А тому, якщо у вас немає спеціального мішечка для прання, робити це потрібно вручну.

Що потрібно зробити:

Підготуйте невелику ємність, де потрібно розвести у теплій воді 1-2 столові ложки прального порошку чи рідкого гелю. Змочіть у суміші мочалку або м'яку щіточку та обробіть поверхню кросівок. Після цього воду потрібно замінити на чисту. Ще раз промийте взуття, щоб видалити залишки мийного засобу.

Як прати білі кросівки, щоб вони не потьмяніли

Як прати білі кросівки? / Фото: pixabay.com

Світлі кросівки дуже маркі, а тому їх дрводиться частіше прати. Повернути білосніжний колір досить важко, якщо не знати особливостей цього процесу. Як випрати білі кросівки, читайте далі:

Якщо у вас білі кросівки з текстилю, можна прати їх в пральній машині. Для прання обирайте гелі, а не порошки, тому що вони краще прибирають плями та неприємний запах. Інше взуття білого кольору краще прати вручну. Вам знадобиться господарське мило, яке підходить для відбілювання, та чиста тепла вода. Натріть у ємність з рідиною трішки мила, розмішайте, щоб вийшла однорідна консистенція. За допомогою м'якої губки нанесіть на поверхню. Залишки мийного засобу приберіть сухою ганчіркою.

Як сушити кросівки після прання

Після прання кросівки потрібно акуратно відтиснути, а потім підвісити або поставити над тазиком так, щоб з них стікала вода. Не забудьте після висихання ще раз пройтися сухою ганчіркою по всій поверхні взуття.

Якщо вам потрібно висушити кросівки в будинку, не рекомендується ставити їх близько від обігрівачів чи батарей. Гаряче повітря може деформувати взуття, а також пошкодити шар клею, який скріплює верх моделі з підошвою. Але можна використовувати спеціальні машинки для сушіння взуття.

Найкраще сушити кросівки після прання саме на повітрі. Чудово підійде балкон. Однак намагайтеся не залишати їх під прямим сонячним промінням. Якщо немає можливості винести взуття на балкон, можна сушити в теплій кімнаті з хорошою вентиляцією.

Всередину можна покласти газети чи сухий папір, щоб пришвидшити висихання та не деформувати кросівки.