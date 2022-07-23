Як прати тюль, щоб він був білосніжним: у пральній машині, вручну, народними засобами та хімією

Білий тюль має дуже ефектний вигляд на вікнах. Та, з часом, він сіріє, а також вигорає на сонці. Однак не варто перейматися, адже його все ще можна освіжити та повернути білосніжний колір, використовуючи як народні засоби, так і хімію. Як прати тюль, щоб позбутися жовтизни - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як краще прати тюль: в пральній машині чи вручну

Вибираючи спосіб прання, варто звернути увагу на тип тканини. Адже не всі вони можуть пратися за допомогою пральної машини. Наприклад, ніжна органза може пошкодитися, а тому її краще прати саме вручну.

Незалежно від того, будете ви використовувати ручне прання чи пральну машину, тюль потрібно правильно підготувати до процесу:

акуратно зніміть тканину, легенько струсіть від пилу (краще ці маніпуляції проводити надворі або на балконі);

наповніть таз водою кімнатної температури та додайте кілька ложок солі, розмішайте до розчинення кристалів;

замочіть тюль у розчині на 30-40 хвилин;

вийміть з води, дайте рідині стекти та лише тоді приступайте до основного прання.

Як прати тюль вручну

Щоб домогтися ідеального білого кольору, потрібно прати тюль в певній послідовності:

У великий таз чи ванну набрати теплу воду (не вище 40 градусів), додати мийний засіб. Завантажити у рідину тюль, залишити на кілька хвилин, а потім прати, акуратно віджимаючи тканину. Прополоскати його (воду міняйте 2-3 рази). Дати стекти зайвій рідині, а потім просто повісити тюль на карниз, де він досохне. Якщо потрібно, можна скористатися праскою з функцією відпарювання.

Застарілі плями на тюлю краще видалити до основного прання. В іншому разі ви не зможете добитися ідеально білого кольору.

Як прати тюль у пральній машині

Ніжну структуру тканини можна зберегти лише за умови дотримання правил:

Підготуйте тюль до прання: зніміть з вікна, замочіть у розчині солі. Тоді завантажте виріб у спеціальний мішок або бавовняну наволочку і лише після цього покладіть в барабан. Налийте у відсік рідкий мийний засіб, за необхідності додайте кисневий відбілювач. Після прання тюль одразу вивішують на карниз для просушування.

В жодному разі не рекомендується використовувати засоби з хлором, адже ця речовина порушує структуру ніжної тканини, яка може після такого прання пожовтіти.

Народні засоби від жовтизни та сірості тюлю

Як прати тюль за допомогою народних засобів? / Фото: pixabay.com

Якщо ви не хочете використовувати хімію, можна прати тюль народними засобами, які чудово справляються з жовтизною та сірістю:

Кухонна сіль - усуває масні плями, повертає білий колір. Для цього у відрі (10 літрів) потрібно розчинити півсклянки солі та півсклянки прального порошку. Замочити на 20 хвилин тюль, а потім витягнути, дати стекти і випрати.

- усуває масні плями, повертає білий колір. Для цього у відрі (10 літрів) потрібно розчинити півсклянки солі та півсклянки прального порошку. Замочити на 20 хвилин тюль, а потім витягнути, дати стекти і випрати. Харчова сода - старий тюль швидко стане як новий, якщо в 5 літрах теплої води розвести 2 столові ложки соди, додати стільки ж прального порошку. А потім замочити виріб на 20-30 хвилин. Після цього не забудьте попрати.

- старий тюль швидко стане як новий, якщо в 5 літрах теплої води розвести 2 столові ложки соди, додати стільки ж прального порошку. А потім замочити виріб на 20-30 хвилин. Після цього не забудьте попрати. Нашатирний спирт - його потрібно змішати з перекисом водню, щоб позбутися сірості та жовтизни. На 5 літрів теплої води візьміть 30 мл нашатирного спирту та 60 мл перекису водню. Замочіть тюль на півгодини, а потім виперіть.

- його потрібно змішати з перекисом водню, щоб позбутися сірості та жовтизни. На 5 літрів теплої води візьміть 30 мл нашатирного спирту та 60 мл перекису водню. Замочіть тюль на півгодини, а потім виперіть. Зеленка - підходить для тюлю з органзи та капрону. Розведіть 10 крапель зеленки у 250 мл чистої води. Додайте 2 столові ложки солі. Процідіть розчин та додайте його в таз з теплою водою (10 літрів). Залишіть всередині тюль на 5-10 хвилин. Потім потрібно попрати.

- підходить для тюлю з органзи та капрону. Розведіть 10 крапель зеленки у 250 мл чистої води. Додайте 2 столові ложки солі. Процідіть розчин та додайте його в таз з теплою водою (10 літрів). Залишіть всередині тюль на 5-10 хвилин. Потім потрібно попрати. Синька - на 10 літрів теплої води потрібно додати один ковпачок синьки. Розвести. Завантажити вже випраний тюль і залишити на 10-15 хвилин. Потім прополоскати і повісити сушитися.

- на 10 літрів теплої води потрібно додати один ковпачок синьки. Розвести. Завантажити вже випраний тюль і залишити на 10-15 хвилин. Потім прополоскати і повісити сушитися. Борна кислота - візьміть 60 мл борної кислоти на 10 літрів теплої води. Замочіть тюль, який вже пожовкнув, на 2 години. Потім прополощіть та повісьте на карниз.

Як прати тюль у побутовій хімії, щоб він став білосніжним

Чому варто використовувати побутову хімію, щоб випрати тюль:

відбілювач краще виводить різноманітні забруднення та плями;

прати тюль за допомогою магазинних засобів простіше та швидше, ніж народними.

Але потрібно бути дуже обережним, вибираючи хімію, адже різкий запах може викликати алергічні реакції. Також тюль категорично заборонено відбілювати засобами з хлором. Найбільш прийнятним варіантом вважається кисневий відбілювач. До його складу входить перекис водню. Тюль потрібно замочити у воді з побутовим засобом на 20-30 хвилин. Потім вийняти, прополоскати і вивісити сушитися.

Відбілювання тюлю залежно від матеріалу

Як прати тюль в залежності від матеріалу? / Фото: pixabay.com

Білосніжний тюль можна отримати, якщо знати, як правильно його прати. Тут дуже важливо підібрати засіб для прання в залежності від матеріалу, з якого виготовлено виріб.

Капрон

Як прати тюль з капрону? Тут все досить просто - можна використовувати всі народні засоби та практично всю хімію (крім порошків з хлором та відбілювальними елементами). Прати такий тюль рекомендовано у теплій воді (не вище 30 градусів). Також можна використовувати пральну машину, але виставляти "Делікатний режим" та не більше 400 обертів. Щоб швидше позбутися жовтого кольору, варто замочити капроновий тюль у розчині з солі.

Органза

Ніжна та легка органза переться лише вручну. Можна використовувати рідкі мийні засоби. Категорично заборонені відбілювачі. Також не варто такий тюль розтягувати, скручувати, терти. Краще прати у теплій воді (до 30 градусів). А щоб швидко позбутися жовтого чи сірого кольору, можна використовувати господарське мило. Також чудовим варіантом буде використання нашатирного спирту або перекису водню.

Вуаль

Прати такий тюль можна лише в теплій воді (до 40 градусів) без використання агресивних мийних засобів. Можна використовувати машинне прання, але тоді завантажують виріб лише у спеціальному мішечку або в бавовняній наволочці. Не можна викручувати, виварювати.