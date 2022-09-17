Як правильно доглядати за кімнатними рослинами на початку осені: шість основних правил

Восени кімнатні рослини також потребують правильного догляду. Він допомагає підготувати квіти до зими. Читайте в матеріалі ТСН.ua про догляд за кімнатними рослинами восени.

Додаткове зволоження повітря

В багатьох приватних будинках наприкінці вересня вже вмикають опалення, а тому повітря в приміщеннях стає значно сухішим. Кімнатні рослини від цього дуже страждають, адже для більшості з них потрібен певний рівень зволоження. Особливо негативно сухе повітря впливає на тропічні квіти, які звикли до іншого мікроклімату. Щоб збалансувати його, спробуйте використовувати зволожувач повітря або додатково обприскувати рослини.

Про додаткове зволоження варто подбати заздалегідь. Краще вивчити правила догляду за тими квітами, які є в вашому будинку. Якщо потрібно, перемістіть ті, які потребують додаткового зволоження, ближче один до одного.

Теплолюбиві рослини потрібно прибрати з балкону

Восени дуже стрімко холодає. Цілій низці рослин така різка зміна температурних умов зовсім не подобається. А тому їх потрібно заздалегідь прибрати у тепліші приміщення. Наприклад, якщо у вас вони стояли на балконі, забрати на підвіконня в будинку. Не забудьте також попередньо провести санітарне оброблення рослин.

А щоб квіти краще адаптувалися до нових умов, переміщувати їх краще в дні, коли немає сильного сонця.

Пересадження рослин, яким це потрібно

За літо багато квіток дуже сильно виростають, тому старі горщики їм стають замаленькі. На початку осені приходить пора, коли можна зайнятися пересаджуванням таких рослин. Приблизно у жовтні кімнатні квіти переходять у стан спокою, а тому дуже важливо, щоб до цього часу вони вже адаптувалися до нових умов. Зверніть увагу, що варто підбирати горщик на 2-3 см більше попереднього.

Під час пересаджування обов'язково перевірте кореневу систему рослини. Вона повинна бути в хорошому стані, без засохлих та гнилих ділянок. Якщо рослина не хвора, можна навіть залишити частину старого ґрунту. За наявності хвороб, пошкоджене коріння потрібно прибрати і присипати активованим вугіллям для дезінфекції.

Профілактичне оброблення

У час, коли змінюється сезон, найкраще проводити профілактичне оброблення рослин від шкідників. За літній період серед листя могли поселитися різні комахи та хвороботворні організми, яких потрібно позбутися до того, як рослина перейде в стан спокою. Особливо важливе оброблення для тих квітів, які провели літо на відкритому повітрі. Обробляйте квіти обережно, не зачіпайте суцвіття. А ще уважно читайте інструкцію до кожного препарату.

Забезпечення хорошого освітлення

Восени світловий день стає набагато коротшим, а це негативно впливає на розвиток та ріст кімнатних рослин. Поставте на осінньо-зимовий період поруч з тими рослинами, які потребують більше світла, спеціальну фітолампу. Дуже важливо подбати про це заздалегідь.

Зміна графіку підживлення та поливання

Багато квітів восени зупиняють або уповільнюють ріст, а тому догляд за кімнатними рослинами потрібно переглянути. Наприклад, квітам, які перейшли в стан спокою, вже не потрібно так багато води та корисних речовин. А тому підживлення та поливання можна проводити рідше. А ще обов'язково скоротіть інтенсивність обприскування, якщо в приміщенні повітря досить зволожене.

Під час "сплячки" рослина накопичує всередині сили, які їй потрібні для нового сезону росту та квітіння. А тому турбувати її зайвий раз не варто. Якщо це правило проігнорувати, то через підживлення та поливання рослина не відпочине та розпочне весняно-літній сезон вже виснаженою.