Як правильно доглядати за зубами і чому лікарі радять сучасні технології

Більшість із нас добре пам’ятає походи до стоматологів. У стоматологічних клініках ми роздивлялись плакати із правилами гігієни ротової порожнини, а вдома намагалися якийсь час її дотримуватися. Але ще якихось 5 років тому ми навіть не могли подумати, як можна вдосконалити зубну щітку, яка стане помічником у догляді, а отже і зміцненні нашого здоров’я.

Сучасні девайси покращують кровообіг ясен і стан зубів, кількість зубного нальоту зменшується, що знижує кровоточивість і зменшує ознаки запалення.

Щоб професійно розібратися в тому, як правильно доглядати за ротовою порожниною і чому фахівці радять Philips Sonicare, ми звернулись до Світлани Хлєбас, кандидатки медичних наук, членкині International College of Dentist, лікарки-стоматологині вищої кваліфікаційної категорії, поставивши їй низку питань, які ми ставимо собі, коли обираємо зубну щітку.

Який стан зубів в українців

За словами Світлани Хлєбас, найбільш розповсюджені проблеми в українців - це ураження твердих тканин зубів (карієс та його ускладнення), захворювання тканин пародонту.

“Ставлення українців до своїх зубів дуже різне і це не залежить від місцевості або роду діяльності. Залежить виключно від ставлення до себе. Про стан зубів населення України говорять такі статистичні дані:

потребують санації 60,9% серед оглянутих у порядку планової санації (від 93% у Києві до 37% у Кіровоградській області);

захворювання слизової діагностовано у 24,5 пацієнтів на 10 000 дорослого населення;

зростає показник поширеності злоякісних новоутворень - 27,8 на 100 000 населення (від 42,9 в Сумській до 22 у Дніпропетровській області);

питома вага пролікованих зубів через наявність карієсу - 45,3%, через ускладнений карієс (пульпіт і періодонтит) - 31,8%.

розповсюдженість карієсу та захворювань тканин пародонту (ясен) – понад 90%”.

Що впливає на стан зубів

На наші зуби впливає дуже багато факторів: їжа з високим вмістом цукру та термічно оброблена, перекуси, надмірне вживання газованих солодких напоїв, недостатня гігієна порожнини рота, шкідливі звички (паління), дуже гаряча або холодна їжа, сильне стискання зубів, стрес.

Наліт, який утворюється на поверхні зубів, призводить до їхнього руйнування, а також до запалення ясен. Таким чином, мікроорганізми через ушкоджені тканини потрапляють в кров’яне русло, вражаючи серце, нирки, підшлункову залозу та інші органи. В результаті можуть виникати цукровий діабет, серцево-судинні чи аутоімунні захворювання, метаболічний синдром, ревматоїдний артрит тощо.

Підсумовуючи, можемо констатувати, що стан зубів залежить від:

способу життя (близько 50%);

спадковості та екології (приблизно по 20%);

медицини (10%).

Такж впливають вік, звички та цінності (чи є здоров’я важливим для людини).

Як доглядати за ротовою порожниною

Лікарка-стоматологиня вищої кваліфікаційної категорії Світлана Хлєбас радить чистити зуби двічі на добу (зранку і ввечері), а також не забувати очищувати міжзубні проміжки та язик. Для цього слід обрати ефективну зубну щітку.

Крім того, збалансовано харчуватися і достатньо вживати овочів та фруктів. Важливо достатньо отримувати вітаміни і мікроелементи (з їжею чи як харчові добавки).

Водночас якомога більше мають жувати наші діти, щоб стимулювати зони росту щелеп. Сьогодні потреба в ортодонтичних корекціях становить понад 80%.

Постійно стежити за своїм здоров’ям, звичками і думками.

Також рекомендовано користуватися інтердентальними щіточками (йоржиками) та флосами (зубна нитка), які використовуються за потреби для доочищення міжзубних проміжків. Популярні сьогодні суперфлоси, які розбухають під час контакту зі слиною і краще та безпечніше очищують проміжки між зубами.

Зубні пасти поділяють на лікувальні, лікувально-профілактичні та гігієнічні.

Якщо, наприклад, підвищується чутливість твердих тканин зубів (під час вживання цитрусових чи полуниці, у разі захворювань шлунково- кишкового тракту), тоді обираємо спеціальну зубну пасту, яка містить калій.

У разі запалень ясен чи слизової слід обрати зубну пасту з антибактеріальними, протизапальними та такими, що сприяють відновленню, компонентами.

Ополіскувачі використовуємо або з метою лікування певного захворювання, або для покращення подиху.

Як обрати зубну щітку

І найголовніше в догляді та гігієні – це вибір зубної щітки.

Залежно від стану ротової порожнини лікар-стоматолог порадить те, що саме підходить пацієнту.

Електрична зубна щітка якісніше чистить зуби, ніж звичайна. Рекомендацією №1 стоматологів світу є зубна щітка Philips Sonicare зі звуковою технологією. Сьогодні ця щітка найдосконаліша. Вона очищує поверхню зубів, міжзубні проміжки та приясеневий простір. Рекомендована вже від 3 років.

Щітка Philips Sonicare 9900 Prestige з технологією SenseIQ, що визначає до 100 разів на секунду стан зубів та ясен і сама підбирає максимально ефективний режим чищення та його інтенсивність. Також контролює силу натиску та тривалість процедури. Таким чином, не треба думати про те, який обрати режим і як сильно ви тиснете на щітку.

Які є електричні зубні щітки і в чому різниця

Універсальна насадка для щітки A3 Premium All-in-One видаляє до 20 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка. Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям менш ніж за два дні, а довші щетинки глибоко чистять біля ясен, які стають у 15 разів здоровішими всього за два тижні. Загалом щітка здійснює до 62 000 рухів щетинок за хвилину і динамічний рух рідини допомагає очистити навіть важкодоступні ділянки, забезпечуючи виняткове відчуття свіжості й чистоти.

І не турбуйтеся про те, що можете забути змінити насадку. Функція BrushSync™ нагадає про цю необхідність. Рекомендована частота зміни насадки щотри місяці або за рекомендацією стоматолога.

Застосунок підтримується штучним інтелектом. Це дасть вам вказівки, як правильно чистити зуби, дивитися на звіти успішності і отримувати персоналізовані рекомендації.

До того ж ви отримаєте також престижний дорожній футляр, пристрій для заряджання і покрокову інструкцію.

Ознайомитися з можливостями Philips Sonicare Prestige 9900 можна на офіційному сайті.

Чим електричні звукові щітки кращі за звичайні електричні

Лімітовані версії Philips Sonicare як подарунок коханим і близьким

Philips Sonicare також має лімітовану серію, яка завжди стане ідеальним подарунком з турботою про близьких. На додачу до всіх функцій вона буде йти у рожевому або темно-синьому кольорах.

Звукова зубна щітка Prestige 9000 зроблена з високоякісних матеріалів, має ергономічну конструкцію, що робить її приємною візуально та на дотик.

Преміальний футляр виготовлений з м’якої штучної шкіри. Для додаткової зручності він містить вбудований порт USB-C і USB-кабель для заряджання, тож ви можете легко заряджати зубну щітку, не виймаючи її з футляра.

Дві хвилини чищення електричною звуковою зубною щіткою Philips Sonicare або 30 хвилин мануальною — вибір за вами!

Підсумок

Тисячі українців уже використовують зубні щітки Philips Sonicare. З їхніми відгуками можна ознайомитися на Rozetka або PhilipsShop. Піклуватися про своє здоров’я має кожен з нас. Для того, щоб зуби були здоровими, двічі на добу якісно їх чистимо, адже у нас є сучасні та надсучасні ґаджети (і навіть зі штучним інтелектом!). Також важливо двічі на рік приходити на огляд до лікаря–стоматолога, який за потреби проведе професійну гігієну чи лікування.

Будьте здорові!