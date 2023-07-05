Як правильно годувати кота, скільки разів на день давати корм

Як годувати кота натуралкою, кормами, скільки разів на день давати їсти

Здоров’я вашого кота напряму залежить від їжі, якою ви його годуєте, від раціону та частоти годування. Збалансоване харчування є одним із найважливіших чинників здоров`я вашого улюбленця, це вкрай важливий аспект, на які власник тварини повинен звернути увагу.

Як правильно годувати кота

Кота можна годувати натуралкою, спеціально приготованими для нього стравами, але не їжею зі свого столу або готовими сухими чи мокрими кормами.

Не можна змішувати в одній порції сухий корм і натуральні продукти — для їх перетравлення потрібні різні ферменти, таке харчування спричиняє надмірне навантаження на травну систему кішки.

Чим годувати кота, значною мірою залежить від його віку, комплекції, стану здоров'я, а також індивідуальних уподобань.

Кастрація часто призводить до набору ваги, в цьому випадку звичні порції потрібно зменшити на 15-25%. Крім того, з раціону стерилізованих тварин краще виключити рибу, оскільки надлишок фосфору та магнію підвищує ризик розвитку сечокам'яної хвороби.

Як правильно годувати кота натуралкою

Для забезпечення потреби дорослої тварини в білках, вуглеводах і жирах раціон кішки повинен складатися на 60-70% з тваринного білка - це м`ясо, риба, субпродукти тваринного білка, а також з вуглеводів та клітковини, які містяться в кашах, овочах, ягодах, зелені. В обмеженій кількості в раціоні повинні бути яйця, нежирні кисломолочні продукти.

М'ясо, птиця, субпродукти потрібно давати кішці щодня. Найкраще годувати котів нежирною яловичиною, телятиною, м'ясо кролика, курки, індички. Перед цим їх необхідно відварити або виморозити. Всі субпродукти, найкраще брати яловичі ич курячі необхідно варити, сирим можна давати тільки серце, але його попередньо потрібно виморозити.

Рибу давати не частіше 1-2 рази на тиждень, перед цим її необхідно відварювати, та витягнути всі великі кістки

Молоко дорослим тваринам краще не давати, а кисломолочні продукти низької жирності — ряжанку, кефір, кисле молоко, сир досить давати коту 2-3 разів на тиждень, так само як і маленький кусочок сиру.

Яєчний жовток можна давати в сирому і відвареному вигляді, білок — тільки вареним не частіше 2 разів на тиждень.

Каші з круп готують на бульйоні, розбавленому водою молоці, добре розварюють, додають в них трохи вершкового або рослинної олії.

З овочів корисні гарбуз, сирі або відварені, у вигляді пюре, натерті морква, буряк, горошок, цвітна капуста. Їх можна підмішувати потроху до каш, м'ясних страв, оскільки смак овочів котам зазвичай не подобається.

Категорично заборонено годувати кішок баклажанами та сирою картоплею, а от вареною картоплею -- можна, вона багата на вуглеводи та може служити джерелом енергії.

Важливе джерело вітамінів для котів - свіжа зелень, петрушка, кріп, салат і шпинат.

Як правильно годувати котів кормами

Норми годування вже розраховані й написані на упаковці, але щоб цим знанням скористатися, потрібні ваги. Щоб правильно годувати кота, і тварину, і корм треба зважувати. Ви можете думати, що кішка важить 3 кг, а в ній давно всі 3600 , і ви не вгадаєте, скільки грамів сухого корму конкретного виду поміщається в чашку або іншу мірну місткість.

Не перегодовувати кота, бажано давати порції трохи меншого обсягу, ніж рекомендується в інструкції.

При годівлі кота сухим кормом, потрібно давати багато свіжої води, денний обсяг випитого повинен втричі перевищувати обсяг порцій.

Комбінувати сухі й вологі корми, бажано одного виробника.

Скільки разів на день годувати кота

Якщо кіт не страждає порушеннями харчової поведінки, не схильний до обжерливості, наприклад, можна залишити йому всю норму на день. Але правильніше буде розподілити корм на два годування -- вранці та ввечері.

Якщо кіт чи кішка ще підлітки, краще трохи збільште норму та розділити її на три прийоми.

Кількість корму на порцію залежить не тільки від ваги й габаритів кішки, але і від класу кормів - корму преміумкласу кішці потрібно буде менше, ніж звичайного

У вагітних кішок так кішок, що годують кошенят, потреба в калоріях, вітамінах вища. Харчування кішки, яка годує кошенят, має бути більш частим, кількість годувань в день збільшується до 4-6, а розмір порції визначають в індивідуальному порядку.

Літніх кішок потрібно годувати частіше та меншими порціями.

Котів з надмірною вагою потрібно годувати менше, інший варіант - годувати менш калорійним кормом. На думку ветеринара Андрія Пінчука: "Годувати потрібно 2-3 рази на день, кошенят - 3-4 рази чітко дотримуючись вказаного грамажу. Часто власники просто насипають корм у мисочку, і котик сам собі дозує і їсть, коли має бажання. Такий метод також має право на життя, але потрібно переважити кількість корму, яку тварина з’їдає за добу, і переконатися, чи хвостатий не переїдає".

Читайте також: