Як правильно говорити з дітьми про війну, аби не травмувати їхню психіку

"Як руські військові заходили сюди, то я гуляв на подвір’ї. І потім я почув гудіння техніки, вибухи. І коли всі почали бігти, одягатися, я вийшов на ганок і почав співати гімн України. Мене мама ледве затягнула у погреб. Поки не доспівав, я не хотів заходити".

Десятирічний Назар Кебкал знає калібри набоїв і типи зброї не гірше від таблиці множення: "Це РПГ-23 російського виробництва 1982-го. Такі використовувалися на війні в Афганістані. Це мені подарували військові, а взагалі ця РПГ випала з руського БТРа. Вони підбили цього БТРа і подарували мені цю трубу на пам'ять, щоб я пам’ятав, що вони звільнили наше село".

Хлопець мешкає в селі Нова Басань, що на Чернігівщині. Місцеві жителі понад місяць були в окупації. “Росіян у нас в селі було дуже багато, більше 2-х тисяч, техніки теж була сила-силенна, – згадує мама Назара Жанна Стрикун, яка опинилася в окупації з двома дітьми. – Нам було страшно. Ми просто не знали, чи ми залишимося в живих, чи не залишимося”.

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Росіяни поставили КамАЗ із боєприпасами просто під хатою Назара – щоб використати цивільних як живий щит від ЗСУ.

“Десь 5-6 березня машину тут окупанти поставили, – розповідає хлопець. – Я у вікно дивився, бачив, як виходили солдати руські шеренгою, і ззаду снайпер ішов. І він мене одразу побачив. Потім дід наш прийшов і каже: “Приходив руській солдат, сказав, якщо ще раз вигляне – голова у вікні залишиться”.

“Наш будинок постраждав, нам прилетіло декілька РПГ-шок. Ми всі були в цей час в будинку. Ми перечекали, коли все стане тихо, і в чому були – давай тікати до сусідів,” – згадує Жанна.

Через війну 10-річний Нараз не лише став експертом в питаннях сучасного озброєння. Хлопчикові довелося стати свідком того, як окупанти знущаються з цивільних: "Почули, як постукали у хвірточку. Нас поставили біля стінки на подвір'ї. На мого дядька казали, що він бандерівець, бо він українською заговорив, хотіли його розстріляти. Нам наказали підняти руки вгору, а його примусили бігати – сказали, давай пограємо в стометрівку. Він ледве відпросився. Ще пропонували мені постріляти з автомата. А я не захотів із руського автомата стріляти. Я дуже чекав наших хлопців ЗСУ та мамі казав: “Не переживайте, бо скоро нас звільнять”.

На жаль, травматичний досвід отримали мільйони юних українців. Киянка Тетяна Орел напередодні російського вторгнення з трьома дітьми приїхала до батьків – у село Старий Биків на Чернігівщині. А вже за кілька днів населений пункт окупувала російська армія.

“Найменший син, якому три роки, коли стріляли ракети, казав: “мама, бух, бух” і падав під диван. Настільки туди заривався, шо я не могла його витягти. Я малому казала: “Це салюти, не переживай, все добре. Пам'ятаєш салюти на Новий рік? Не бійся, не треба так ховатися” – і його так витягувала”.

Останні півроку Тетяна та її діти у безпеці. Однак за цей час жінка жодного разу так і не наважилася поговорити з дітьми про пережитий ними травматичний досвід. Чи варто говорити з дітьми про війну? Та як зробити це, аби не зашкодити дитячій психіці?

“Є такий напрямок як казкотерпія. Він з дітьми дуже класно працює. Через певні метафори та казки можна доносити до дитини інформацію, що таке військовий час, що таке війна. Що є добрі люди – це наші люди, які захищають нас, а є поганці. В такої дитинки тоді буде формуватися розуміння того, що коїться навколо, але без такої конкретики, яка може її травмувати, – дає поради Спартак Суббота, медичний психолог та психотерапевт. – Якщо дитина вже більш старша, починаючи з 12 років з дитиною можна повноцінно говорити? як з дорослою, пояснювати певні речі, які їй необхідно знати. Уникаючи тих речей, які можуть завдати їй ментальної шкоди, або дуже її розлютити у разі неправильної подачі”.

Тетяна Орел, яка потрапила під окупацію на Чернігівщині, була в такому стресі та страху, що просто не могла знайти слів, якими можна пояснити діткам жахіття війни: "Ми в погребі сиділи. Дочка все читала молитви, багато дуже разів. Менший зразу засинав – мабуть, така захисна реакція була. А старший все питав мене: “мама, коли додому?, “мама, хто стріляє?”, “мама…”. Я геть не знала, як їм пояснити, аби не травмувати. Казала лише, що наші зараз зайдуть, звільнять, і поїдемо додому…"

"Мама нам постійно говорила, що завтра нас звільнять і ми будемо вже дома. А це “завтра” ніяк не наставало. І я перестала вірити, що це правда, що нас завтра звільнять", – каже Тетянина дочка Софійка.

Говорячи з дітьми, не варто обіцяти речі, які від вас не залежать. Однак, важливо навіть за найскладніших обставин підтримувати в дітях оптимізм і віру в перемогу.

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“Коли ми спілкуємось з дитиною, треба зробити акцент на позитивному майбутньому, – зауважує Спартак Суббота. – Що тяжкі часи ми витримаємо, все буде у нас гаразд. Тому що нервова система дитини дуже вразлива. Якщо вона чує щось негативне, вона починає більше хвилюватися. І тоді вона не здатна нормально контролювати свої емоційні реакції”.

Після деокупації Чернігівщини Назар разом із друзями влаштував імпровізований блок-пост. Тут юні захисники збирають гроші на українську армію.

“Ми взяли таблички, банку, прапор і пішли. За перший день ми назбирали 4500 гривень і відправили на батальйон “Братство” – він нас звільняв від окупантів, – розповідає хлопчик. – Загалом ми зібрали з хлопцями 32 тисячі гривень. На ЗСУ”.

“Діти відображають зовнішній світ, і їм не можна цього заборонити, – вважає психотерапевт Олег Чабан. – Діти інтуїтивно виходять на те, що починають виплескувати свої емоції. Це абсолютно нормально. І забороняти це не потрібно”.

“Я коли виросту, хочу стати військовим, щоб на мою землю не ступала проклята нога нашого ворога, – переконаний Назар. – Буду захищати нашу країну від окупантів. Ми сильні та будемо завжди вільні".