Як правильно і безпечно користуватися генератором: важливі поради

Через неправильне використання генераторів в Україні фіксують нещасні випадки.
Сьогодні у зв’язку з плановими відключеннями світла, багато громадян переходять на резервне джерело живлення, зокрема генератори. Під час застосування цього приладу треба знати основні поправила поводження аби уникнути надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляють у МВС.
Основні правила користування генератором:
- Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів, пам’ятайте, вихлопні гази з електроприлада небезпечні для життя.
- Захистіть генератор від вологи. У вас мають бути гумові рукавиці та чоботи або будь-яке інше взуття із гумовою підошвою.
- Перш, ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим (якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити - дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть).
- Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути.
- Не змінюйте самостійно конструкцію електроприлада.
Також громадянам рекомендують завжди під рукою мати вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Під час гасіння займання вогнегасника відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить – має бути не менше 1 метра.
При підключенні генератора варто звернутися до кваліфікованого електрика.
Нагадаємо, які альтернативні варіанти допоможуть освітити приміщення, в деяких випадках навіть краще за свічку, коли немає світла.
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