Як правильно і безпечно користуватися генератором: важливі поради

Сьогодні у зв’язку з плановими відключеннями світла, багато громадян переходять на резервне джерело живлення, зокрема генератори. Під час застосування цього приладу треба знати основні поправила поводження аби уникнути надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляють у МВС.

Основні правила користування генератором:

Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів, пам’ятайте, вихлопні гази з електроприлада небезпечні для життя.

Захистіть генератор від вологи. У вас мають бути гумові рукавиці та чоботи або будь-яке інше взуття із гумовою підошвою.

Перш, ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим (якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити - дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть).

Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути.

Не змінюйте самостійно конструкцію електроприлада.

Також громадянам рекомендують завжди під рукою мати вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Під час гасіння займання вогнегасника відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить – має бути не менше 1 метра.

При підключенні генератора варто звернутися до кваліфікованого електрика.

Нагадаємо, які альтернативні варіанти допоможуть освітити приміщення, в деяких випадках навіть краще за свічку, коли немає світла.

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