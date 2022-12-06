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Як правильно і безпечно користуватися генератором: важливі поради

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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358
Час на прочитання
2 хв
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Як правильно і безпечно користуватися генератором: важливі поради

Через неправильне використання генераторів в Україні фіксують нещасні випадки.

Сьогодні у зв’язку з плановими відключеннями світла, багато громадян переходять на резервне джерело живлення, зокрема генератори. Під час застосування цього приладу треба знати основні поправила поводження аби уникнути надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляють у МВС.

Основні правила користування генератором:

  • Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів, пам’ятайте, вихлопні гази з електроприлада небезпечні для життя.
  • Захистіть генератор від вологи. У вас мають бути гумові рукавиці та чоботи або будь-яке інше взуття із гумовою підошвою. 
  • Перш, ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим (якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити - дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть). 
  • Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. 
  • Не змінюйте самостійно конструкцію електроприлада. 

Також громадянам рекомендують завжди під рукою мати вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Під час гасіння займання вогнегасника відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить – має бути не менше 1 метра. 

При підключенні генератора варто звернутися до кваліфікованого електрика.

Нагадаємо, які альтернативні варіанти допоможуть освітити приміщення, в деяких випадках навіть краще за свічку, коли немає світла.

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Дата публікації
Перегляди
358
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