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Як правильно і як неправильно вітати колежанок з 8 Березня: цікаві поради від МВС

Як правильно і як неправильно вітати колежанок з 8 Березня: цікаві поради від МВС

Фото: pixabay.com

У МВС розповіли, як краще привітати жінок-колег з 8 березня.

Міністерство внутрішніх справ України випустили інформативні листівки про те, як потрібно вітати жінок зі святом 8 Березня, а від яких стереотипних побажань – відмовитися.

Про це повідомив прессцентр МВС у Facebook.

"Вітаємо вас зі святом краси та жіночності!" – теж відчуваєте в цьому побажанні образливий стереотип? Це був приклад того, як вітати жінок 8 березня не варто", – зазначили в МВС.

Як не треба вітати:

"Вітаємо наші милі! Нехай ваші очі завжди блищать як сяйво зірок, а ваша краса буде така ж чарівна, як і ви самі!"

Як треба вітати:

"Вітаємо, шановні колежанки! У Міжнародний день боротьби за права жінок хочемо вкотре сказати, що кожна з вас – надійна частина нашого підрозділу. Ваша професійність та підготовленість допомагає усім нам міцно тримати оборону та знищувати ворогів!"

© МВС
Фото: МВС

Як не треба:

  • З 8 Березня, наші берегині! Ваша усмішка — найкраща прикраса нашого сервісного центру. Нехай цей день буде таким самим яскравим і привітним, як ви!

Як треба

  • Дорогі колежанки, ваші навички, знання та вміння роблять наш сервіс ще якіснішим та ефективнішим для громадян. Завдяки вам наші послуги стають більш інноваційними.
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Раніше ми писали, чи скасували святкування 8 Березня в Україні та чи буде дата вихідним днем.

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