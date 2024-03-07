Як правильно і як неправильно вітати колежанок з 8 Березня: цікаві поради від МВС

У МВС розповіли, як краще привітати жінок-колег з 8 березня.
Міністерство внутрішніх справ України випустили інформативні листівки про те, як потрібно вітати жінок зі святом 8 Березня, а від яких стереотипних побажань – відмовитися.
Про це повідомив прессцентр МВС у Facebook.
"Вітаємо вас зі святом краси та жіночності!" – теж відчуваєте в цьому побажанні образливий стереотип? Це був приклад того, як вітати жінок 8 березня не варто", – зазначили в МВС.
Як не треба вітати:
"Вітаємо наші милі! Нехай ваші очі завжди блищать як сяйво зірок, а ваша краса буде така ж чарівна, як і ви самі!"
Як треба вітати:
"Вітаємо, шановні колежанки! У Міжнародний день боротьби за права жінок хочемо вкотре сказати, що кожна з вас – надійна частина нашого підрозділу. Ваша професійність та підготовленість допомагає усім нам міцно тримати оборону та знищувати ворогів!"
Як не треба:
- З 8 Березня, наші берегині! Ваша усмішка — найкраща прикраса нашого сервісного центру. Нехай цей день буде таким самим яскравим і привітним, як ви!
Як треба
- Дорогі колежанки, ваші навички, знання та вміння роблять наш сервіс ще якіснішим та ефективнішим для громадян. Завдяки вам наші послуги стають більш інноваційними.
Раніше ми писали, чи скасували святкування 8 Березня в Україні та чи буде дата вихідним днем.
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