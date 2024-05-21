Як правильно користуватися генераторами та павербанками: в ДСНС нагадали правила безпеки під час блекаутів

Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Анатолій Шкарбута наголосив, що під час відключень світла громадяни користуються резервними джерелами живлення – це призводить до збільшення кількості пожеж від них.

Про це він розповів в ефірі "Громадського радіо".

Він зазначив, що в Україні за цей рік виникло понад 26 тисяч пожеж і понад 3,5 тисяч пожеж сталися внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок. Основні причини виникнення пожеж, саме коли вимикають світло – неправильна експлуатація або експлуатація неякісного обладнання громадянами.

Анатолій Шкарбута нагадав, що громадянам, які мешкають у квартирах багатоповерхових будинків, заборонено законодавством користуватися електрогенераторами (бензиновими, газовими, дизельними).

Якщо у разі пожежі це призведе до травмувань, або смерті – за це загрожує кримінальна відповідальність. Електрогенераторами можуть користуватися лише мешканці приватних будинків.

"Генератор повинен бути встановлений на безпечній відстані від будинку. Це зазвичай шість метрів. І стіна, біля якої він встановлюється, повинна бути без вікон, без дверей. Ні в якому випадку не можна встановлювати електрогенератори у будівлях, тим більше житлових… Також потрібно приділяти увагу заправленню електрогенераторів бензином, газом, іншими паливно-мастильними матеріалами. Саме під час цього процесу виникають найбільше пожеж. Заправляти електрогенератор потрібно, коли він охолонув", - розповів представник ДСНС.

Тим, хто мешкає у квартирах багатоквартирних будинків, рекомендують користуватися павербанками, зарядними станціями, іншими акумуляторними установками – вони безпечніші.

"Першочергово під час користування такими резервними джерелами живлення необхідно слідкувати за придбанням якісного обладнання, щоб воно було сертифіковане. Тому що багато дешевого зараз на нашому ринку такого обладнання є, яке виявляється неякісним. І в більшості випадків пожежі стаються саме через це", - наголосив Анатолій Шкарбута.

Експерт нагадав, що павербанки не можна заряджати у ліжку, адже це може спричинити загоряння постільної білизни. Потрібно, аби біля пристрою, що заряджається, не було горючих предметів.

Нагадаємо, "Укренерго" оновило графіки відключення світла на 21 травня.

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