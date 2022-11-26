Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як правильно користуватися генератором: важливі поради від МОЗ, які можуть зберегти життя

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
93
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як правильно користуватися генератором: важливі поради від МОЗ, які можуть зберегти життя

Фото: УНІАН

МОЗ попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.

У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації щодо безпечного використання генераторів.

Відповідні правила з'явилися на сайті Уряду України.

МОЗ передовсім наголошує, що про заборону використання подібних електроприладів дітям. 

Крім того:

  • Купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.    
  • Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.    
  • Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.    
  • Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.    
  • Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.  
  • Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.

Нагадаємо, на Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини, зокрема 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

Раніше у Києві через відключення електроенергії від чадного газу загинули троє молодих людей: молоде подружжя курсантів та їхня 17-річна сусідка. Усі вони отруїлися газом через збій у роботі вентиляції.

Читайте також:

"Генератори надії", Захід допомагає подолати енергетичну кризу

"Генератори надії", Захід допомагає подолати енергетичну кризу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
93
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація