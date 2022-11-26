Як правильно користуватися генератором: важливі поради від МОЗ, які можуть зберегти життя

МОЗ попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.

У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації щодо безпечного використання генераторів.

Відповідні правила з'явилися на сайті Уряду України.

МОЗ передовсім наголошує, що про заборону використання подібних електроприладів дітям.

Крім того:

Купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.

Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.

Тримайте генератор сухим , захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом .

, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до . Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути .

. Встановіть у приміщенні детектори чадного газу .

. Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.

Нагадаємо, на Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини, зокрема 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.

Раніше у Києві через відключення електроенергії від чадного газу загинули троє молодих людей: молоде подружжя курсантів та їхня 17-річна сусідка. Усі вони отруїлися газом через збій у роботі вентиляції.

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