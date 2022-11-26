Як правильно користуватися генератором: важливі поради від МОЗ, які можуть зберегти життя

МОЗ попереджає, що під час використання генераторів електроенергії слід чітко дотримуватися правил безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам.
У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації щодо безпечного використання генераторів.
Відповідні правила з'явилися на сайті Уряду України.
МОЗ передовсім наголошує, що про заборону використання подібних електроприладів дітям.
Крім того:
- Купуйте лише сертифіковану продукцію і тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
- Генератори та паливо мають використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
- Тримайте генератор сухим, захищайте від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
- Перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, що пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
- Встановіть у приміщенні детектори чадного газу.
- Обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поряд, на видному і легкодоступному місці.
Нагадаємо, на Київщині від отруєння чадним газом постраждало аж дві родини, зокрема 4-річна дитина. Ще один чоловік загинув.
Раніше у Києві через відключення електроенергії від чадного газу загинули троє молодих людей: молоде подружжя курсантів та їхня 17-річна сусідка. Усі вони отруїлися газом через збій у роботі вентиляції.
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