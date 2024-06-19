Як правильно пасинкувати помідори для гарного врожаю: поради та особливості

Що дає пасинкування помідорів, коли, як та скільки разів потрібно пасинкувати помідори, щоб отримати великий врожай
Для забезпечення рясного плодоношення томати, як і будь-яка інша культура, потребують ретельного догляду. Їх потрібно підживлювати, захищати від хвороб і шкідників, регулярно поливати та правильно формувати кущі. Одним з важливих аспектів догляду за томатами є пасинкування. Але що саме означає пасинкування томатів і як правильно його виконувати?
Що таке пасинкування помідорів і для чого його проводять
Пасинкування томатів - це процес видалення пазушних, бічних пагонів, що ростуть з пазухів листя між стеблом рослини та головним стеблом. Ці пагони, відомі також як пасинки, мають тенденцію споживати багато поживних речовин та енергії рослини, що може призвести до зменшення плодоношення та погіршення якості плодів. Тому пасинкування допомагає рослинам перерозподілити ресурси на ріст та розвиток плодів, що сприяє отриманню більшого врожаю та поліпшенню якості плодів.
Переваги пасинкування томатів є очевидними.
- По-перше, це дозволяє рослинам зосередитися на плодоношенні, а не на непотрібному зростанні зеленої маси. Прибираючи пасинки, ми спонукаємо рослину сконцентрувати свої ресурси на формуванні і дозріванні плодів. Це призводить до збільшення кількості плодів та поліпшення якості їх смакових характеристик.
- Пасинкування також сприяє покращенню провітрюваності кущів томатів. Густо зарослі кущі можуть страждати від недостатньої циркуляції повітря, що створює сприятливі умови для розвитку грибкових і бактеріальних захворювань. Видалення пасинків сприяє створенню більш просторої та провітрюваної структури куща, що зменшує ризик захворювань та сприяє загальному здоров'ю рослини.
- Поліпшення освітленості є важливим фактором для успішного росту врожаю. Багато бічних пагонів на томатних кущах можуть створювати густу заросль, що перешкоджає прямому попаданню сонячних променів на плоди. Це може призводити до того, що урожай буде дозрівати повільніше, а смак помідорів може погіршуватися.
- Однією з переваг пасинкування є можливість створення більш щільних насаджень. Коли томати не формуються, вони займають більше простору, заважаючи сусіднім рослинам. Видалення пасинків дозволяє кущам бути компактнішими, що сприяє ефективному використанню доступного місця та покращує обробку та догляд за культурою.
Коли та як пасинкувати помідори
Пасинки з'являються разом з появою квітів на помідорах. Як тільки на рослині з'явиться перший пасинок, всі ті, які будуть розташовуватися нижче нього, можна видаляти.
Оптимальний час для пасинкування - коли пасинки досягають довжини 4-5 см. В цей момент вони легко відокремлюються від стебла, не завдаючи шкоди рослині.Не потрібно чекати, коли він підросте. Якщо видалити молодий пасинок, залишається невелика «ранка» на стеблі, яка швидко загоюється. А пошкоджене місце після видалення великого пасинка, може інфікуватися.
Пасинки можна видаляти як вручну, так і за допомогою спеціального садового інструменту, наприклад, гострого садового ножа, який перед цим потрібно продезінфікувати.
Видаляти пасинкм важливо в суху та сонячну погоду, щоб уникнути поширення захворювань та зараження рослини через проникнення вологи всередину.
Читайте також: