Як правильно передати "тисячу Зеленського" на ЗСУ: в уряді пояснили

Шмигаль прокоментував, чи дійсно "тисячу Зеленського" можна буде перерахувати лише на рахунок державної благодійної платформи UNITED24.

Гроші за програмою "Зимова єПідтримка", або як її називають в народі "тисячу від Зеленського" можна буде потратити на донати для ЗСУ.

Як це зробити, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону у слоті 1+1.

За його словами, дану підтримку можна буде використати для донатів для ЗСУ з допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів.

Шмигаль прокоментував, чи дійсно "тисячу Зеленського" можна буде перерахувати лише на рахунок державної благодійної платформи UNITED24.

"UNITED24 – великий благодійний проєкт, куди можна задонатити. Але так само і на інші фонди, організації, рахунки. Благодійним організаціям, які ведуть діяльність відповідно до вимог закону України "Про благодійну діяльність і благодійні організації", – каже прем'єр.

Йдеться про офіційно зареєстровані благодійні фонди і організації. Вони мають приймати оплату відповідно з правилами платіжних систем і мають мати категорію суб'єкта господарювання MCС – код 8398. Це той код, яким фіксується благодійна діяльність.

"Банку" не поповниш

Тисячу можна буде відправити на рахунок благодійної організації.

"Мають бути благодійні рахунки. Неможливо буде пововнити "банку". Це має бути перерахунок на рахунок благодійної організації. Така вимога необхідна для того, щоб не було зловживань цими коштами, щоб вони дійсно йшли на благодійність", – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – про тисячу гривень на людину

Загалом на "Зимову єПідтримку" уряд виділить 5 млрд гривень, перевівши кошти з програми кешбеку. За словами нардепів Железняка і Южаніної, додаткові 3,8 млрд грн на кешбек і "1000 від Зеленського" забрали з деяких інших програм. Зокрема, з програм підтримки бізнесу та розмінування.

Натомість користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на ідею виплат.

Новини ТСН 15:00 2 грудня. На що витратити тисячу від держави? Відкриття Подільського мосту

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