Як правильно передавати показники лічильника газу: інструкція

Передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом.

У Нафтогазі нагадали, як можна передавати показники лічильника газу і наголосили, що це можливо зробити онлайн.

Рекомендації "Нафтогаз України" з'явилися у Facebook.

Так, у "Нафтогазі" нагадали, що передавати показання лічильника потрібно, навіть якщо у квартирі чи будинку ніхто не проживає, а газом ніхто не користувався. Інакше — оператори можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об'єму споживання".

Для передання показників потрібно записати числа на табло лічильника без урахування нулів, значень червоним кольором та цифр після коми.

Як передати показники лічильника газу

Споживачі газу можуть передати показники онлайн в особистому кабінеті. А споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.

Також можна передати показники газового лічильника такими способами:

спрощена процедура на сайті;

відправити SMS-повідомлення на номер 4647;

чат-боти у Telegram, Viber та Messenger;

телефоном: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88.

Нагадаємо, Укргазвидобування відкрило нове родовище газу в Україні. Його запаси можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

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