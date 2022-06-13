Як правильно підв'язувати огірки в теплиці та у відкритому ґрунті

Огірки - рослини, які люблять світло. А тому їх зазвичай підв'язують, щоб вони отримували більше сонячного тепла. Незалежно від того, де ви вирощуєте цю рослину - в теплиці чи у відкритому ґрунті - потрібно знати, як підв'язувати огірки правильно. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Чому потрібно підв'язувати огірки і коли це краще робити

Окрім того, що підв'язування допомагає цим рослинам отримати більше сонячного світла, воно має кілька інших переваг:

на огірках будуть утворюватися довгі пагони, на яких буде з'являтися більше суцвіть, а тому урожай буде кращим;

якщо рослину атакуватиме вірусне захворювання, можна буде просто відділити уражену частину;

ви зекономите місце на ділянці, оскільки пагони будуть рости вертикально, а не стелитимуться по землі;

збирати урожай значно зручніше, тому що плоди краще видно і вони не лежать на ґрунті.

Незалежно від того, чи вирощуєте ви огірки в теплиці чи у відкритому ґрунті, підв'язувати їх потрібно тільки тоді, коли рослина досягне висоти в 30 см і на ній вже буде 4-5 листочків. Раніше підв'язувати сенсу немає, але і не затягуйте з цим процесом, щоб потім не травмувати огірки.

Як підв'язувати огірки в теплиці і у відкритому ґрунті: основні методи

Як підв'язувати правильно огірки: горизонтальний, вертикальний і змішаний методи / Фото: pixabay.com

Кожен городник використовує той метод підв'язування, який підходить йому найкраще. Але якщо ви вирощуєте рослини в теплиці, не забувайте враховувати її габарити.

Які основні методи існують:

горизонтальний;

вертикальний;

змішаний.

Що потрібно знати про горизонтальний метод підв'язування огірків

Цей спосіб вважається найпростішим. За допомогою вертикальних опор натягуються садовий шпагат чи мотузки. Рослина буде чіплятися за нитки та розкидати своє листя в різні сторони. Даний метод чудово підходить для теплиць будь-якої висоти. Також в цьому випадку дуже зручно збирати плоди.

Як правильно підв'язувати огірки горизонтальним методом:

Вкопайте дві металеві труби в кінці та на початку грядки (це будуть опори). Висота їхня повинна бути 1,5-2 метри - тут потрібно звертати увагу на сорт огірків. На опори натягніть досить міцні мотузки чи садовий шпагат в кілька ярусів (крок приблизно 25-30 см). Прикріпіть пагони до нижнього ярусу за допомогою спеціального степлера зі скобами. Це потрібно робити тоді, коли вусики вже можуть дістати до мотузки. В міру зростання рослини основний пагін буде плестися по верхньому ярусі, а бокові по нижніх. Якщо стебла виросли вищими ніж останній ярус мотузки, їх потрібно прищипити.

Час від часу спрямовуйте нові пагони огірків вгору. Можете натягнути не один, а два ряди мотузок, щоб між ними була розташована грядка з огірками.

Які особливості вертикального методу підв'язування огірків

Вертикальний спосіб забехпечує рослинам більш природнє положення, адже вони тягнуться вгору, до сонця. Також він допомагає зекономити більше місця на ділянці. Цей метод найкраще підходить для тих сортів, які зазвичай не пускають великої кількості бічних пагонів.

Як правильно підв'язувати огірки при вертикальному методі:

Монтуєте опору у вигляді букви "П". З боків грядки потрібно вбити два стовпчика, а вгорі натягнути мотузку чи дріт. До горизонтальної частини прикріпляєте стільки мотузок, скільки у вас кущів в одному рядку. Інший кінець кожної мотузки потрібно також прикріпити до стебла. Натягуйте їх, щоб під час вітру стебла не розгойдувалися. Час від часу обкручуйте пагони навколо шпагату, направляючи їх вгору.

Існує кілька варіацій вертикального методу:

1 до 1 - коли на кожен рядок встановлюють окрему конструкцію;

1 до 2 - коли на одну опору кріплять огірки з двох сусідніх рядків;

індивідуальний - якщо у вас небагато кущиків, можна зробити для кожного окрему опору.

Що таке змішаний метод підв'язування огірків

Цей метод є гібридом вертикального та горизонтального способу підв'язування. Його найкраще використовувати в тому випадку, коли рослини посаджені на круговій ділянці, яка має діаметр 1,5-1,8 метрів. В центрі потрібно вкопати брус чи металеву трубу, а потім ще кілька закріпити по периметру кола. Останні вкопують трішки похило. Їх потрібно обов'язково прикріпити до центральної опори, щоб утворилася форма конуса. Корпус обтягують шпагатом або сіткою.

Як підв'язувати огірки: інші методи

Як правильно підв'язати огірки: інші методи / Фото: pixabay.com

Крім популярних варіантів, які були описані вище, городники використовують і інші способи підв'язування огірків: