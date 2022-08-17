Як правильно посадити малину восени: основні моменти

Більшість садівників висаджують малину весною, однак саджанці, посаджені після літа, дають наступного року більший врожай.А ще кущі краще приживаються на новому місці. Щоб отримати багато плодів, потрібно знати, як садити малину восени. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо спитати садівників, коли садити малину, більшість скаже - навесні. Але осіннє висаджування має суттєву перевагу над весняним - за рівних умов, якщо посадити малину у вересні-жовтні, кущі краще приживаються та дають багато плодів.

Коли садити малину восени: терміни

Однозначної відповіді на це запитання дати неможливо. Справа в тому, що термін висаджування багато в чому залежить від певних факторів: погодні умови, кліматична зона, сорт.

Проте варто зазначити, що садити малину потрібно за 15-20 днів до настання заморозків. Тому тут краще підбирати час відповідно до особливостей кліматичної зони, в якій ви живете.

Також потрібно звернути увагу на готовність саджанців до висаджування. Вам на допомогу прийде головний критерій - на кореневій шийці з'являються бруньки. В ранніх сортів вони з'являються вже на початку вересня, а в пізніх - до кінця першого осіннього місяця.

Якщо посадити малину надто пізно, вона не встигне вкоренитися до настання холодів. Якщо зима при цьому буде без снігу та морозяна, саджанець може загинути.

Як підготувати ділянку до висаджування малини восени

Щоб зрозуміти, як садити малину восени, потрібно спочатку підібрати правильну ділянку. Цей чагарник буде чудово почувати себе в сонячному та захищенному від протягів місці.

В ідеалі місце для майбутнього висаджування малини готують протягом 2 років. За можливості на ділянці садять сидерати. Якщо підготувати діілянку неможливо, вибирайте місце, де до цього росли багаторічні трави. Однак варто зазначити - малину не рекомендовано висаджувати після пасльонових чи суниці.

Як садити малину восени? Зверніть особливу увагу на ґрунт. Ця культура любить супіщані та суглинисті типи. Якщо ділянка має підвищену кислотність, її "гасять" вапном. Воно сприяє накопиченню у ґрунті фосфору та азоту, які покращують його структуру.

Вибір саджанців

Щоб отримати великий врожай, варто віддавати перевагу лише здоровим саджанцям. Пам'ятайте, що здорова рослина не зможе вирости з хворого кущика. А тому до вибору посадкового матеріалу потрібно підходити серйозно.

Висаджувати радять 20-сантиментрові саджанці, з пагонами діаментром не менше 5 мм. Коренева система повинна бути добре розвиненою.

Як правильно садити малину? Після придбання кущики ставять у воду на дві доби, а потім обрізають всі стебла, що підсохли. Перед тим, як закопати саджанець в землю, коріння потрібно опустити у розчин коров'яку (пропорції з водою 1:10).

Як садити малину: методи висаджування

Як садити малину восени: методи / Фото: pixabay.com

Кущове висаджування

Цей метод вважається найпоширенішим і відмінно підходить тим садівникам, які не мають багато місця в саду для малинової плантації. Кожен кущик висаджується в окрему ямку.

Як правильно садити малину за допомогою кущового методу:

Зробити розмітку (тут вам допоможе мотузка) - мж рослинами потрібно залишити інтервал 0,7-0,9 м, а між окремими рядами - 1,5-2 м. Викопати ямки розміром 30х30х30 см. Внести у кожну компост чи перегній (3-5 кг), суперфосфат (30-35 г) та калійну сіль (20-25 г). Перемішати добрива з родючим ґрунтом. Сформувати заглиблення. Обтрусити та злегка розрівняти корінці малини. Розташувати саджанець в середині лунки - коренева система повинна зайняти весь простір. Заглибити саджанець в землю так, щоб бруньки були в землі на 2-3 см. Після висаджування ґрунт навколо ямки втоптати, а під кущ влити 5 літрів води.

Стрічковий метод

Це зручний та ефективний спосіб висаджування малини. При цьому використовують траншеї.

Як правильно садити малину за допомогою стрічкового методу:

Розмітити ряди за допомогою мотузки, яку натягують з півночі на південь. Між рядами залишають 2-2,5 метрів. Потім викопати траншею глибиною 40 см. Вносять у ґрунт ті самі добрива, що й за кущового методу. Готують саджанці малини, а потім висаджують їх у траншеї на відстані 30-75 см один від одного. Самі траншеї повинні мати довжину 0,4-0,8 метрів.

Дуже важливо ґрунт перед висаджуванням малини розпушити. Так в ньому краще розподілиться волога. Кущі поливають у розрахунку 0,5 л на один кущик.

Часто уздовж траншеї встановлюють невеликий паркан, до якого підв'язують кущі в міру їх зростання.

Догляд за малиною після осіннього висаджування

Відразу після висаджування кущі потрібно підрізати (20-25 см). Це допоможе їм краще розвиватися та випустити весною нові пагони.

Щоб зберегти у ґрунті вологу, а також вберегти саджанці від заморозків, землю навколо них мульчують. Найкращим варіантом мульчі виступає в цьому випадку сіно, перегній, тирса, подрібнені стебла кукурудзи або соняшника. Захисний шар повинен мати товщину не менше 5 см.

Також після перших морозів малину додатково засипають шаром торфу (15-20 см). А навесні, коли зійде сніг, торф прибирають.