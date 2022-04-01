Як правильно посадити плодові дерева навесні: основні правила

Весна - найкраща пора для посдаки теплолюбивих, чутливих до морозів дерев. Про те, як правильно саджати дерева, розповідає ТСН.ua.

Краший час щоб садити фруктові дерева - це осінь, але далеко не всі дерева саджають в цю пору року. Дерева, чутливі до морозу, такі як абрикоси, персики, слива, вишня, найкраще саджати восени, саме на початку квітня.

Основні правила посадки плодових дерев

Вибрати правильне місце та грунти. Це таке місце, яке гарно освітлюється протягом дня. Найбільш придатні для фруктових дерев - супіщані чи суглинкові грунти. Щоб зменшити ризик ураження шкідниками чи хворобами, при посадці бажано уникати місць, на яких раніше росли плодові дерева. Якщо ж це зробити неможлиов, то висаджувати. наприклад, вишню бажано на тому самому місці де раніше росла вишня.

Не можна висаджувати дерево у місцях, які підтоплюються чи на яких застоюється волога. При наявності ґрунтових вод, що залягають близько до поверхні, обирайте місце для посадки на підвищенні. Зрозуміти що ґрунтові води залягають близько до поверхні можна по надмірній вологості землі навіть у суху погоду.

Саджанці бажано посадити якнайшвидше як ви їх купили. Якщо не можливло це зробити, то хоча б до посадки покласти у прохолодне і темне місце. Перед висаджуванням саджанці потрібно витягнути з зовнішьої упаковки та обережно розмотати чорну стречеву плівку. Корені саджанців перед посадкою замочити на 3-8 годин у воді. Якщо є така можливість до цієї води додати стимулятор коренеутворення. Ще до посадки дерева, вбийте у яму кілок, адже вбиваючи його близько до дерева ви можете пошкодити саджанець.

Яму потрібно викопати розміром не менше ніж 50*50*50 см. На дні ями укласти перемішений некислий торф, перепрівшу органіку. Корені не повинні безпосередньо контактувати з добивами. Розмістіть дерево у лунці ями і поступово засипайте її землею, ущільнюючи кожний шар. Це потрібно для того, щоб витіснялось зайве повітря. Підберіть глибину посадки так, щоб після осідання ґрунту коренева шийка знаходилась на поверхні ґрунту, а точка щеплення була приблизно на 5см вище рівня ґрунту, а коріння повністю знаходилось під землею. Коріння має бути захищеним від засихання, а занадто глибока посадка не повинна шкодити зростанню саджанця.

Зверніть увагу на те, щоб коріння дерева було розправлене, між ним і суцільним шаром розташовувався ґрунт і не було порожнин навколо коріння, а саджанець постійно знаходився у вертикальному положенні. Безпосередньо коріння має бути присипане поживним верхнім шаром ґрунту, який може бути доданий з міжрядь та має бути збагаченим добривами.

Щоб уникнути пошкодження чи нахилу саджанця під впливом вітру, потрібно закріпити саджанець до опори. Для цього вбивається кілок до якого і прив'язується дерево. Зверніть увагу на те, щоб кілок закривав саджанець з південної сторони від дерева. Після посадки спиляйте кілок так, щоб він не діставав до найнижчої гілки й при поривах вітру молоді гілки не билися б об нього. Слідкуйте також за тим, щоб підв’язка не впивалась у кору дерева – у цьому випадку її послаблюють.

Зразу після посадки рекомендуємо вам обрізати саджанці. Однорічні сорти, щеплені на сильнорослі та середньорослі підщепи варто обрізати на висоті 70-80 см, карликові — на 65-70 см. По мірі росту бур’яни у пристовбуровій зоні, потрібно його видаляти.

Після посадки дерево необхідно гарно полити (можна також полити саджанець і під час посадки, між засипанням шарами землі). Важливо забезпечити саджанець плодового дерева достатньою кількістю вологи в перші тижні після посадки. Тому регулярно перевіряйте вологість ґрунту, де посаджене молоде дерево і за необхідністю поливайте (але не допускайте надмірного перезволоження).

Читайте також: