Як правильно прати купальник, щоб тканина зберігала форму та колір

Купальник - така річ, яка вимагає особливого догляду. Тільки тоді можна бути впевненою, що він послужить не один сезон. Читайте в матеріалі ТСН.ua - як прати купальник правильно, щоб тканина не втратила колір та форму.

Як часто можна прати купальник

Щоб купальник зберігав свої властивості, його потрібно прати після кожного використання. Якщо ви одягаєте річ щодня, то і прати його потрібно щодня. Чому? Можна назвати одразу кілька причин:

через піт волокна розтягуються, адже він "роз'їдає" тканину;

інтенсивність фарбування може зруйнуватися через морську сіль;

на тканині залишаються плями після косметики для засмаги;

мул та тин можуть змінити колір купальника - він може позеленіти, пожовтіти чи просто потьмяніти;

хлор, сонячне проміння погано впливають на міцність тканини.

Якщо у вас немає можливості повноцінно випрати купальник, обов'язково його прополосніть.

Як прати купальник і чи можна використовувати пральну машинку-автомат

Як прати купальник: чи можна використовувати пральну машинку? / Фото: Pexels

Купальники виробляють з ніжних тканин, які потребують правильного догляду. Тому краще все-таки вибирати ручне прання. Воно точно не зашкодить декоративним елементам (камінчикам, мереживу тощо). Але якщо ви вирішили використовувати пральну машинку - не забудьте помістити виріб у спеціальний мішечок для прання. Так ви зможете захистити купальник від пошкоджень.

Також не варто прати лише один купальник. До нього можна додати кілька футболок чи шортів. Намагайтеся заповнити барабан хоча б на половину.

Дуже важливо дотримуватися таких правил, які допоможуть зрозуміти, як прати купальник:

вибирайте делікатний режим;

температура води не повинна перевищувати 35 градусів;

використовуйте засоби у вигляді гелю, які підходять для делікатних тканин, адже порошок гірше розчиняється у воді та може залишати плями;

купальники перуть окремо від іншої білизни;

дуже важливо сортувати за кольором;

як прати купальники із синтетики - пам'ятайте, що вони не люблять віджимання та скручування;

не варто додавати ополіскувачі - в них є компоненти, які можуть пошкодити синтетичну тканину;

краще відмовитися від автоматичного сушіння.

Дуже важливо дотримуватися правил прання, які зазначив на етикетці виробник. Зверніть увагу, що деякі косметичні засоби можуть залишати на тканині масні плями, які потім важко відіпрати. Тому їх потрібно відразу видалити за допомогою звичайного мила чи спеціального засобу для видалення плям (для делікатних тканин).

Як сушити купальник

Як прати купальник ви вже зрозуміли, тепер прийшов час поговорити про те, як сушити випраний виріб? Тонку тканину можна розкласти на сухому рушнику. Бюстгалтери можна повісити, але кріпити можна до того місця, де з'єднуються дві чашечки. Так верх купальника не втратить своєї форми.

Не варто сушити виріб на сонці чи на батареї. Кольори можуть запросто вигоріти і потьмяніти. Повністю відмовтесь від прасування, адже купальники зазвичай виробляють з тканини, яка цього не потребує.

Якщо ви купаєтесь в басейні, варто відразу ж сполоснути виріб в прохолодній чистій воді, щоб позбутися запаху хлору.