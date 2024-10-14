Як правильно прати подушки з різних матеріалів: ефективні методи

Прати подушку у пральній машині можна в залежності від вмісту всередині.

Прання подушок досить складний і непростий процес. Однак, якщо знати всі тонкощі та секрети, то вам вдасться насолоджуватися сном на чистих та безпечних подушках.

Як випрати подушки з різних матеріалів - читайте нижче.

Як прати подушку в пральній машині

Перед використанням подушку потрібно збити. Таким чином видаляється пил, запах, а також текстильні волокна з чохла.

Прати подушку у пральній машині можна в залежності від вмісту всередині. Для цього потірбно визначити вид наповнювача:

натуральний;

синтетичне волокно.

Важливо. Прання подушок в машині з органічним наповненням і ортопедичного призначення протипоказана.

Як випрати пухову подушку

Прати подушки в домашніх умовах можна двома способами:

Вручну. Процес більш щадний, але кропіткий.

Використовувати пральну машинку.

Як прати вручну?

Щоб набрати у ванну воду, температура повинна бути не вище 30 градусів. Додати до води невелику кількість рідкого миючого засобу (гелю). Попередньо потрібно дістати пух та замочити його окремо в тазі на 3-4 години. Після цього наповнювач дістати (простіше через сито) і ретельно прополоскати під краном і віджати, перекласти в суху ємність. Потім у чистій воді знову сполоснути, віджати ру

Як прати в пральній машині?

Варто знати кілька моментів:

Температура води. Рекомендується використовувати теплу воду, але не гарячу. Найкраще, щоб вода була в межах 30-40 градусів Цельсія. Гаряча вода може пошкодити пух та його структуру.

Використовуйте м'який засіб для делікатних тканин або спеціалізований засіб для пухових виробів. Уникайте використання засобів з відбілюючими компонентами або агресивними хімічними речовинами, оскільки вони можуть пошкодити пух та його природні властивості.

Спеціальні засоби. Для покращення ефективності прання та збереження об'єму пуху можна використовувати спеціалізовані добавки, такі як м'які миючі засоби для пухових виробів або тенісні м'ячі, які допоможуть розпушувати пух у процесі прання.

Подушки з бамбуком

Подушки і ковдри з бамбуковим наповненням набирають популярності. Попри ніжні і тонкі волокна бамбука, вироби охоче витримують навантаження. Вони мають гарну пружність і при цьому залишаються м'якими.

Перед тим як прати бамбуковий виріб необхідно ознайомитися з ярликом, який вшитий в шов. На ньому вказано допустимий градус і режим прання. Тоді як додавання кондиціонерів, ополіскувачів негативно впливає на делікатне волокно.

Зазначимо, що перед пранням необхідно вибити пил з виробу. Якщо проігнорувати цей крок, можлива поява небажаних розводів на напірнику після прання.у.

Встановлюючи програму прання в машинці-автомат потрібно врахувати наступне:

режим "делікатний"

температура води 30-40С;

рекомендується "додаткове полоскання"

функція "віджимання" не вище 400 обертів.

Подушки з поліестеру

Тоді як вироби з синтетичним наповнювачем варто прати в машинці при 30 градусах з додаванням гелю, рідкого шампуню. Подушка з поліестеру чутлива до високої температури. Обов'язково "додаткове полоскання".

Якщо після прання подушка деформувалася, потрібно розпороти шви, витягнути вміст і добре розпушити.

Подушки з синтепону

Синтепон легко пошкодити пригарячій воді. Температура повинна бути 40 С. Чудово впорається з роботою гель для делікатного прання.

Потрібно вибрати режим: "делікатний", "синтетика".

після прання з синтепоновим наповнювачем потрібно віджати руками, не викручувати

сушити горизонтально.

Подушки з холофайбера

Чистити подушку наповнену холофайбером повинна бути:

у пральній машинці:

подушку з наповненням холофайбер бажано прати без наволочки;

включати тільки "делікатн", "ручнеЦ прання;

рекомендується у барабан машинки покласти кульки для прання. Вони розіб'ють утворені грудочки всередині подушки;

прати з рідким засобом;

сушити горизонтально, постійно перевертаючи виріб.

Прання вручну:

у ємність налити воду. Холофайбер витримує 30-40C;

замочити у мильній воді на 20 хвилин;

легкими масажними рухами розім’яти подушку;

злегка віджати воду.

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