Як правильно приймати вітаміни і кому вони необхідні: лікар Комаровський розповів

Як правильно приймати вітаміни і кому вони необхідні: лікар Комаровський розповів

Якщо у людини немає симптомів авітамінозу, то приймати вітаміни у таблетках - не потрібно, каже медик.

Повноцінне харчування краще за прийом вітамінів у таблетках. Якщо людина не може дозволити собі споживати різні продукти, тоді прийом вітамінів двічі на рік їй не завадять. Всім іншим добавки - не потрібні.

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Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський на своєму каналі в YouTube.

"Перш за все варто звернути увагу на позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка полягає в тому, що завжди, за можливості, потрібно надати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню над прийомом коплексних вітамінів", - наголошує лікар.

За його словами, вийнятком є лише вітамін D, тож варто надати перевагу потраплянню вітамінів в організм з їжею.

"Ріноманітне харчування - це не 150 варіантів фруктів і овочів. Ні. Різноманітне харчування - це різноманітність харчових груп: тобто людина повинна вживати щось молочне, щось м'ясне, якусь рибу, якісь овочі, фрукти і злаки", - пояснив Комаровський.

Він зазначив, що вітаміни - це профілактично-лікувальні засоби, тому, якщо у людини немає симптомів авітамінозу, то приймати їх не потрібно.

"Але, якщо у людини є дефіцит харчування, і ви справді "сидите" на хлібі і воді, тоді, звісно, вживання вітамінів двічі на рік вам не завадить. Але, якщо ви можете дозволити собі різноманітне харчування, то вам не потрібно приймати вітаміни", - підсумував лікар.

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