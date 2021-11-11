Як правильно промивати ніс у разі нежитю: поради для дітей та дорослих

Як правильно промивати ніс у разі нежитю: поради для дітей та дорослих

Нежить не є самостійним захворюванням, це симптом вже наявних хвороб.

З настанням осені в життя людини впевнено входять застуди та ГРВІ, а з ними і така неприємність, як нежить. Під час його лікування лікарі призначають краплі або спреї в ніс, користуватися якими потрібно деякий час із певною періодичністю. Здавалося б, що може бути простіше простого закапати ніс собі, своїй близькій людині або дитині? Не завжди це робиться правильно. ТСН.ua розібрався, як і чим правильно закапувати ніс з урахуванням усіх нюансів та особливостей.

Коли потрібно промивати ніс?

Промивання носа може бути лікувальним, коли симптоми у хворого вже наявні, або профілактичним, аби запобігти появі таких симптомів. Втім, якщо нежить вже з'явився, варто з'ясувати, чим саме вона була спричинена:

Простудними захворюваннями або ГРВІ, коли збудником нежитю можуть стати віруси;

Початком опалювального сезону. Сухе повітря в кімнаті сушить слизову оболонку носових проходів, і як наслідок – з'являються зайві виділення слизу;

Сезонною алергією. Особливо в літній та весняний період, коли відбувається цвітіння;

Забруднене повітря. Часто у жителів мегаполісів спостерігається риніт через загальну погану екологічну ситуацію.

Які існують види промивання носа?

Існує кілька різних видів процедур з промивання носа:

Зрошення. Різновид м'якого лаважу, коли до ніздрі підноситься балончик і розпорошується речовина (хлорид натрію).

Різновид м'якого лаважу, коли до ніздрі підноситься балончик і розпорошується речовина (хлорид натрію). Промивання за допомогою груші чи кружки. Поширений метод очищення носа від слизу, підходить для домашнього використання.

Поширений метод очищення носа від слизу, підходить для домашнього використання. Назальний душ. Ця процедура проводиться в стаціонарі або лікарні із застосуванням спеціальної апаратури у вигляді контейнера з фізрозчином, шлангу та голки.

Ця процедура проводиться в стаціонарі або лікарні із застосуванням спеціальної апаратури у вигляді контейнера з фізрозчином, шлангу та голки. Водоструминна іригація. Спосіб очищення носа, використовується для дітей шляхом закріплення лікувального розчину в штативі, коли рідина поступово затікає в одну ніздрю і вільно виводиться з іншої.

Спосіб очищення носа, використовується для дітей шляхом закріплення лікувального розчину в штативі, коли рідина поступово затікає в одну ніздрю і вільно виводиться з іншої. Аспірація. Лаваж носа для новонароджених, які не вміють сякатися, коли в ніс шприцом вливається бактерицидний розчин, який акуратно відсмоктується аспіратором або грушею.

Чим промивати носа під час нежитю?

Розчини антисептиків. Водний розчин (1:1) хлоргексидину або мірамістину. Відповідний засіб, якщо виникає запитання, чим промити ніс у разі нежитю гнійного характеру. Антисептичні розчини знешкоджують хвороботворні бактерії та віруси, що перебувають у слизу.

Водний розчин (1:1) хлоргексидину або мірамістину. Відповідний засіб, якщо виникає запитання, чим промити ніс у разі нежитю гнійного характеру. Антисептичні розчини знешкоджують хвороботворні бактерії та віруси, що перебувають у слизу. Фізрозчин. Препарат (розчин хлориду натрію), склад якого є фізіологічним для організму людини. Перевага в тому, що він продається в будь-якій аптеці за найприйнятнішими цінами, стерильний і готовий до використання. Фізрозчин абсолютно безпечний для здоров'я. Його рекомендують як рідину для промивання носа, дітям і вагітним жінкам.

Препарат (розчин хлориду натрію), склад якого є фізіологічним для організму людини. Перевага в тому, що він продається в будь-якій аптеці за найприйнятнішими цінами, стерильний і готовий до використання. Фізрозчин абсолютно безпечний для здоров'я. Його рекомендують як рідину для промивання носа, дітям і вагітним жінкам. "Морська вода". Розчин морської солі має антисептичну властивість, містить цілющі мікроелементи. Розчин на основі природної води морський добре очищає носові проходи від слизу, частково знімає набряк, покращує природні процеси відновлення слизової носа.

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Варто зазначити, що фахівці не рекомендують робити розчин морської солі самостійно, оскільки у самій солі можуть бути алергенні частки та забруднення. У таких випадках, краще віддати перевагу тільки готовим аптечним препаратам, створеним на основі натуральної морської води.

Промивання носа: протипоказання

Існує ціла низка суворих протипоказань для виконання цієї процедури:

регулярні кровотечі з носа;

гострі запальні процеси вуха (отити);

сильна набряклість слизових;

епілептичні напади;

психічні розлади;

порушення прохідності носових ходів;

пошкодження чи викривлення носової перегородки;

алергічна реакція та нестерпність компонентів розчину.

Необхідно також з обережністю промивати ніс вагітним та жінкам у період грудного вигодовування.

Як правильно промивати носа?

Особливості промивання носа дорослим

Для промивання носа немає необхідності в якійсь спеціальній підготовці. Варто враховувати ліше, що сама процедура не повинна викликати неприємні та болісні відчуття у вигляді щипання та печіння.

Аби успішно виконати процедуру, слід:

нахилитися над ванною, набрати в жменю або налити в невелику ємність розчин, акуратно втягнути рідину носом і виплюнути;

наповнити теплим бактерицидним розчином гумовий пристрій (спринцівку або клізму), схилитися над ванною, розкрити рот і висунути язик; після ввести кінчик спринцівки в праву або ліву ніздрю, виплеснути вміст - сольовий розчин повинен пройти через носоглотку та витекти через рот;

після завершення процедури обережно висякатись та протерти ніс серветкою.

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Особливості промивання носа дітям

Першою чергою, варто зазначити, що дітям до певного віку не можна використовувати спреї. Тому важливо читати інструкції, чи немає протипоказаннь за віком. Деякі препарати вводяться під нахилом і на вдиху. Для дітей дозволяється застосовувати остуджену кип'ячену воду та розчини з вмістом морської солі. Якщо виникне необхідність у додаткових препаратах, лікар їх призначить.

Існує кілька технік, як промити ніс дитині. Усі вони проводяться з урахуванням віку.

Немовля до 2 років слід укласти на спину, обережно очистити йому ніс скрученими джгутиками з вати (ватного диска), змоченими в кип'яченій воді. Після цього в кожну ніздрю закапати по 1-2 краплі фізрозчину чи морської води. Через кілька хвилин скоринки в носі розм'якшуються і витягуються аспіратором.

Промивання носа дітям віком від 2 років відбувається таким чином. Потрібно схилити голову дитини набік, набрати розчин у спринцівку і ввести неглибоко кінчик в одну ніздрю, повільно виплеснувши рідину. За аналогією потрібно повторити процедуру з іншою ніздрею.

Відео: як лікувати нежить у дітей

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