Як правильно різати картоплю на суп: виявляється не все так просто

У класичних супах та борщі обов'язковим інгредієнтом є картопля. Щоб страва вийшла дійсно смачною, потрібно знати, як різати картоплю. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Вся справа в тому, що для різних супів та борщу цей овоч потрібно нарізати по-особливому. Від цього залежить не лише зовнішній вигляд страви, але й її аромат і навіть смак.

Багато хто поспішає та нарізає картоплю звичайними брусочками різного розміру. А потім просто закидає овоч у киплячу підсолену воду. Звичайно, якщо ви готуєте юшку на природі, тоді такий спосіб може підійти.

В інших випадках варто запам'ятати кілька важливих порад:

Як різати картоплю на борщ або наваристий суп, де головним інгредієнтом є капуста? Щоб отримати смачну та ароматну страву, краще нарізати овоч соломкою. Тоді її смак не буде заглушати всі інші компоненти. А якщо ви хочете приготувати гороховий суп, тоді картоплю краще різати невеликими квадратиками. Так вона швидко звариться, але не розм'якне до стану пюре. Щоб у вас вийшов смачний суп з макаронами або розсольник, картопля нарізається брусочками товщиною не більше 1 см та довжиною 4-5 см. Для рибної юшки картоплю радять нарізати невеликими кубиками. Тут дуже важливо дотримуватися правильних розмірів: ребро кубика повинно бути не менше 0,65 см та не більше 2,5 см.

Щоб шматочки картоплі для борщу або супу вийшли приблизно однаковими, краще нарізати їх на обробній дошці. А щоб страва була прозорою, без неприємного осаду, овоч варто попередньо замочити у воді на 10 хвилин, щоб вийшов зайвий крохмал.