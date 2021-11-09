Як правильно садити часник на зиму. Календар сприятливих для посадки днів

Коли садити часник на зиму в 2021 році / pixabay.com

Серед українців все більшої популярності набуває посадка часнику на зиму.

Переваги тут очевидні: урожай весною можна отримати на місяць раніше. До того ж, сьогодні на ринку можна знайти чимало спеціальних озимих сортів, які стійко витримують досить суворі морози.

ТСН.ua розповідає, коли садити часник на зиму, як правильно підготувати ґрунт для висадки і чим підживлювати культуру восени.

Коли садити часник на зиму в 2021 році

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Озимий часник потрібно вирощувати з осені. Попередньо з обраної ділянки прибирають інші культури, бадилля, опале листя. Посадку в ґрунт рекомендовано проводити за 35-45 днів до приходу морозів. Тоді до зими і промерзання землі часник встигне розвинути необхідну для росту кореневу систему (до 12 см), але зелені паростки ще не з’являться. В народі існує певна традиція: не садити озимий часник до Покрови (14 жовтня). Тому посадку планують після свята. Рекомендується орієнтуватися на календар сприятливих днів.

Колір в таблиці означає, яким є день для посадки часнику: червоний — несприятливий, жовтий — поганий, білий — нормальний, зелений — сприятливий.

Листопад 2021: сприятливі дні для посадки часнику на зиму

Грудень 2021: сприятливі дні для посадки часнику на зиму

Категорично не рекомендується допускати, щоб часник проріс, тому не варто висаджувати його надто рано. Якщо ж зробити це пізно, культура не встигне укорінитися, що призведе до її підмерзання. Тому варто дотримуватися тих термінів, які були вивірені багаторічним досвідом.

Як садити часник: підготовка ґрунту

Перш ніж підготувати ділянку, потрібно визначитися, після чого рекомендовано садити озимий часник. Найкраще він росте після однорічних овочів, які мають короткий вегетативний період:

гарбузи;

баклажани;

огірки;

перець;

зернові культури;

кабачки;

ягідні кущі.

А ось на ділянках, де росли коренеплоди, садити часник на зиму не варто. Так як їх прибирають з городів пізно, земля не встигає відновитися. Категорично забороняється висаджувати часник після часнику. Також не можна вибирати ділянку, де раніше росла цибуля.

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Потрібно звернути увагу і на інші особливості:

обирайте сонячну грядку — головки часнику не зможуть добре розвинутися без достатньої кількості сонячного світла;

ця культура не любить кислі ґрунти — якщо у вас кисла ділянка, її потрібно розкислити за допомогою добрив за кілька тижнів до посадки;

за два тижні до того, як ви будете висаджувати часник, землю необхідно підживити і внести добрива — 5 кг перегною на 1 м2, 20 г калійної солі і 30 г суперфосфату.

Не забудьте про розчин мідного купоросу. На 10 літрів води потрібно внести 1 чайну ложку речовини і добре розмішати. Після обробки ділянку рекомендується накрити агроволокном чи поліетиленовою плівкою.

Часник перед посадкою — правильна підготовка

Як садити часник під зиму: підготовка / pixabay.com

Озимий часник, на відміну від ярого, може розмножуватися не тільки зубчиками, але й голівками. Проте, щоб отримати урожай вже наступної весни, в землю потрібно висаджувати саме зубчики.

Перед посадкою часник на зиму рекомендується перебрати і відбракувати хворі голівки. Також не підходять надто дрібні зубчики і ті, в яких пошкоджена захисна оболонка.

Якісний матеріал дезінфікують у спеціальному розчині. В 1 літрі води розводять 400 г попелу. Потім отриману рідину доводять до кипіння і охолоджують. Для знезараження також підійде соляний розчин — 5 літрів води і 3 столові ложки солі. Потім зубчики потрібно додатково продезінфікувати в мідному купоросі (1 чайна ложка на 10 літрів води).

Як садити часник на зиму: покрокова інструкція

Часник під зиму потрібно висаджувати на глибину не більше 10 см в зарання підготовлені борозденки. Потрібно притримуватися відстані між зубчиками в 10-15 см, в залежності від розміру посадкового матеріалу. Якщо під час підготовки ґрунту вносився перегній, на його шар необхідно додати пісок (до 3 см), щоб захистити часник від гниття. Обов’язково захистіть ділянку після посадки зубчиків — для цього підійде опале листя, дерев’яна стружка, сухий торф.

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