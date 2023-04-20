Як смажити яйце: кожна друга господиня робить це не правильно

Здається, що тут складного, підсмажити яйце — розжарили сковорідку, вбили яйця, посолили та дочекалися готовності.

Але таким чином поступово просмажити білок і зберегти теплий жовток, що розтікається, не вдасться. Та й зберігається ризик сальмонельозу.

Щоб цього не сталося, обсмажувати яєчню потрібно з обох боків і в жодному разі не куштувати його до кінця готування.

Такий спосіб смаження яйця убезпечить від інфекції та, можете не сумніватися, смак також вас потішить. Іспанці давно розпробували такий спосіб смаження яєчні, і тепер роблять лише так.

Найзручніше смажити яйце на антипригарній сковороді, але якщо її не має нічого страшного -- підійде й звичайна.

Обсмажте яйця на середньому вогні щонайбільше хвилину. За цей час білок коагулюється. Потім посоліть, і силіконовою лопаткою переверніть яйце, потримайте ще хвилину та зніміть яєчню зі сковороди.

Читайте також: