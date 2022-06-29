Як правильно вибрати металопластикові вікна: на що звернути увагу під час війни

Як правильно вибрати металопластикові вікна: на що звернути увагу під час війни

У період воєнних дій будинки мирного населення страждають від обстрілів. Заклеювання вікон мінімізує небезпеку від уламків, що розлітаються під час вибуху. Але, на жаль, інколи доведеться ставити нові вікна. На що звернути увагу при виборі металопластикових вікон - у матеріалі ТСН.ua

Правильно вибрані вікна сьогодні - це не лише захист оселі, а й значна економія коштів в опалювальний сезон, що особливо важливо, коли опалення стає дорожчим.

Який віконний профіль вибрати

Профіль є основою вікна, тому він повинен бути якісним і достатньо товстим. Це дозволить на довгі роки забезпечити хорошу тепло- і шумоізоляцію, геометричну стійкість і довговічність вікна. Переконайтеся, що виробник дає 10 або більше років гарантії на профільну систему. Так ви будете впевнені, що з часом пластик не деформується і не змінить колір. Уточніть, який матеріал використовується при виготовленні профілю: вторинна сировина знижує вартість готового продукту, але не гарантує гарну якість.Краще віддавати перевагу профілю класу А, товщина стінки якого починається від 3 мм. Цей клас профілю дозволяє краще зберігати тепло в приміщенні та підвищує звукоізоляцію. Важливим параметром при вибору профілю є товщина стінки металу, з якого виготовлена ​​арматура, що знаходиться всередині пластикового профілю. Ширина металевої стінки повинна бути не менше 1,5 мм, щоб уникнути деформації під навантаженнями.

Який склопакет краще обрати

Склопакет захищає приміщення від холоду, протягів і вогкості. Вибираючи склопакет, потрібно звернути увагу на наступні параметри:

Безпека, загартоване скло. Загартоване скло має вищі параметри безпеки, воно міцніше, тому його важко розбити, що важливо під час війни.

Термоізоляція. Важлива характеристика для вікон в будь-якій функціональній зоні квартири чи будинку, через те, що вона дозволяє заощадити на опаленні в холодну пору року. При виробництві енергоощадних вікон виробники використовують наповнені газом склопакети та спеціальне зовнішнє покриття. Для скління будинку або квартири рекомендуємо замовляти вікна зі склопакетом товщиною не менше 32 мм, за формулою склопакета 4-12-4-8-4i.

Звукоізоляція. Дуже важлива характеристика для тих, хто живе поблизу джерел сильного шуму – а такі місця зараз практично повсюди. Для підвищення звукоізоляції склопакета виробники збільшують товщину скла і закачують в повітряну камеру спеціальний інертний газ.

Захист від сонця. Для захисту від сонячного опромінювання слід придбати тоноване скло, тобто скло зі спеціальним покриттям. При цьому, по оптичним властивостям, такі вікна не програють не тонованим.

Що потрібно знати про фурнітуру

Пластикове вікно досить важке. При постійному відкриванні та закриванні, його рухомі частини зазнають серйозного навантаження. Тому краще вибирати вікно з петлями, зробленими з міцної сталі.

При виборі віконних механізмів також враховуйте, що за допомогою додаткових елементів можна розширити функціональність вікна і, наприклад, додати режим мікропровітрювання. У холодну пору року це дозволить провітрити приміщення, не випускаючи велику кількість тепла на вулицю.

Якісний монтаж має значення

Навіть найдорожче і найякісніше вікно не гарантує хорошої тепло- і звукоізоляції, якщо воно встановлене неправильно. Найпоширенішими проблемами, що можуть виникнути після монтажу, є: утворення цвілі, промерзання вікон на стику з отвором і протяг з-під підвіконня. Такі недоліки виникають через те, що монтажники заощадили на монтажній піні й недостатньо утеплили зону підвіконня.

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