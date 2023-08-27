Як правильно видаляти інформацію з мобільного телефону: практичні поради

Під час фільтраційних та контрдиверсійних заходів окупанти завжди приділяють особливу увагу телефонам.

Адже саме цей гаджет є ключовим елементом передачі важливих даних ЗСУ та організації роботи підпілля.

Центр національного спротиву наголошує, що телефон потрібно завжди очистити від повідомлень та файлів, які можуть вас видати. Проте спецслужби ворога мають спеціальне обладнання та комп’ютерне забезпечення за допомогою якого вони можуть відновити видалену інформацію зі смартфону.

Фахівці з Держспецзв’язку оприлюднили поради, як правильно почистити телефон. Ми ж зі свого боку додаємо коментарі, що будуть вам корисні під час подібних перевірок.

Один із варіантів – видалити окремі файли вручну.

Проте навіть видалені таким чином дані все ще можуть бути відновлені.

"Радимо додатково скористатися так званими шредерами – програмами, які дають можливість безповоротно знищувати файли, які можна знайти в магазині додатків вашого телефона. Наприклад, таку функцію надають програми додатків BITDEFENDER", - йдеться у повідомленні.

Та майте на увазі, що повністю порожній телефон також може викликати підозри в окупантів. Якщо ви проживаєте на ТОТ, ви знаєте, що при наявності абсолютно “чистого” телефону окупанти вимагають від вас показати інший, розуміючи те, що ви маєте щось переховувати. Тому ваш “публічний” завжди має мати звичайні побутові переписки, фотографії, які демонструють, що ви абсолютно безпечний для них цивільний.

Якщо вже у вас немає іншого виходу, наводимо, як підказки скинути систему до заводських налаштувань:

Android: зайдіть у Налаштування > оберіть Загальне керування > натисніть Скидання > натисніть Скинути до заводських налаштувань (назви меню можуть дещо відрізнятися залежно від моделі телефону).

iOS: оберіть Параметри > Загальні > Перенести чи скинути iPhone > Стерти весь вміст і налаштування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники ховають військових у приміщеннях шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Крім того, ми раніше інформували, що за останній час російські загарбники депортували 450 маленьких українців до Росії.

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