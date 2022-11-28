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Як правильно відкривати пляшку з олією, щоб зекономити: мало хто про це знає

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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1201
Час на прочитання
1 хв
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Як правильно відкривати пляшку з олією, щоб зекономити: мало хто про це знає

Як правильно відкривати пляшку олії

Щоб зекономити олію під час смаження продуктів, потрібно правильно відкривати пляшку, розповідаємо як.

Для багатьох знайома ситуація, коли наливаєш олію на сковорідку для смаження і розливаєш його по всій сковорідці. Таким чином не лише витрачається багато олії, а й можна ненароком зіпсувати продукти. Щоб економно наливати олію, не обов'язково купувати спеціальний дозатор, достатньо знати як правильно відкривати пляшку.

Потрібно правильно використовувати кільце в пляшці для олії, яке 90% споживачів викидає у смітник. Хоча саме ця частина є найважливішою у кришці, саме це кільце може стати дозатором та зекономити олію.

Щоб відкрити пляшку олії

  • Потрібно потягнути за кільце і витягнути захисну вкладку.
Відірвати верхню кришку пляшки / ©
Відірвати верхню кришку пляшки
  • Тепер повертаємо прокладку на місце, але вже кільцем всередину.
як правильно відкривати пляшку з олією / ©
як правильно відкривати пляшку з олією
  • Переверніть  петелькою вниз і вставте в шийку з прорізами.
як правильно відкривати пляшку з олією / ©
як правильно відкривати пляшку з олією
  • Заглушку вставити в шийку пляшки горизонтально, при цьому злегка натиснувши на неї пальцем так, щоб зрушити її трохи в сторону та вивільнити кілька отворів.
Як відкривати пляшку олії / ©
Як відкривати пляшку олії

Тепер колечко виконує функцію дозатора, олія ллється тонкою цівкою.

Як відкривати пляшку з олією / ©
Як відкривати пляшку з олією

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Дата публікації
Перегляди
1201
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