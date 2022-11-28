Як правильно відкривати пляшку з олією, щоб зекономити: мало хто про це знає

Щоб зекономити олію під час смаження продуктів, потрібно правильно відкривати пляшку, розповідаємо як.

Для багатьох знайома ситуація, коли наливаєш олію на сковорідку для смаження і розливаєш його по всій сковорідці. Таким чином не лише витрачається багато олії, а й можна ненароком зіпсувати продукти. Щоб економно наливати олію, не обов'язково купувати спеціальний дозатор, достатньо знати як правильно відкривати пляшку.

Потрібно правильно використовувати кільце в пляшці для олії, яке 90% споживачів викидає у смітник. Хоча саме ця частина є найважливішою у кришці, саме це кільце може стати дозатором та зекономити олію.

Щоб відкрити пляшку олії

Потрібно потягнути за кільце і витягнути захисну вкладку.

Відірвати верхню кришку пляшки

Тепер повертаємо прокладку на місце, але вже кільцем всередину.

як правильно відкривати пляшку з олією

Переверніть петелькою вниз і вставте в шийку з прорізами.

як правильно відкривати пляшку з олією

Заглушку вставити в шийку пляшки горизонтально, при цьому злегка натиснувши на неї пальцем так, щоб зрушити її трохи в сторону та вивільнити кілька отворів.

Як відкривати пляшку олії

Тепер колечко виконує функцію дозатора, олія ллється тонкою цівкою.

Як відкривати пляшку з олією

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