Як правильно відмовитися від повістки: пояснення юристки

Українці мають знати, з яких причин і як можна відмовитись від вручення повістки на вулиці.

В Україні триває загальна мобілізація, і після отримання повістки кожному громадянину призовного віку треба пройти медичний огляд. Він визначає, чи придатна людина до військової служби. У деяких випадках призовник може відмовитися від отримання повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чи є способи, як законно відмовитися від вручення цього документ, РБК-Україна пояснила юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

"Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", – зазначає юрист.

Тобто для відмови в отриманні повістки призовник повинен мати конкретні і поважні причини, серед яких:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому)

повістку вручає не уповноважена для цього особа

немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП

Таким чином, якщо при врученні повістки ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання. У такому разі співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

"Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", – додала вона.

"Після фіксації вашої відмови від отримання повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку", – каже юристка.

Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки, додає вона.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні існує 4 види документів, які можна назвати загальновідомим терміном повістка. Це повістка для уточнення облікових даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії, повістка на призов до армії та мобілізаційне розпорядження. Який вигляд повинна мати повістка, які дані повинні бути вказані - читайте в новині.

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