Як правильно вітати з Новим роком українською: не з "наступаючим"

Розповімо вам, як вітати з Новим роком правильно, літературною українською мовою в матеріалі ТСН.ua

Коли свято зустрічі нового року вже на носі, звичними є думки про подарунки та привітання для рідних та друзів. Але теплі слова є не менш важливими ніж яскраві коробки та пакунки під ялинкою.

Хоча у привітаннях найголовніше – це щирість, у такий важкий рік варто вітати один одного і бажати добра й перемоги правильною українською, а не суржиком чи використовуючи запозичені слова.

Як правильно: новий рік, чи Новий рік

Якщо мова йде про свято, що у західному світі традиційно святкується у ніч з 31 грудня на 1 січня, то пишемо перше слово з великої літери, друге – з маленької (Новий рік).

Якщо ж ви говорите про рік як календарну величину, нехай навіть у контексті привітання, то обидва слова варто вживати з маленької літери (новий рік). Наприклад, так буде звучати привітання, якщо «новий рік» у ньому вживається у значенні величини, що дорівнює 365 дням (або ж 366 у високосний рік): «Бажаю Вам, щоб новий рік був кращим за усі попередні!».

Які прикметники вживати "наступаючий" чи "прийдешній"

Часто можна почути привітання у дусі «з наступаючим Новим роком», але цей прикметник – далеко не найкращий для вживання у цій фразі.

Однією з причин, чому це саме так, є норми сучасної української мови, що не дозволяють вживання дієприкметника активного стану теперішнього часу із суфіксом «-юч».

Ще однією причиною є те, що слово «наступаючий» не підходить тут навіть по змісту, адже куди чи на кого цей рік наступає? До того ж очевидно що у такому привітанні йдеться про саме наступний рік, тож зайвий раз це підкреслювати – безглуздо.

Ну і нарешті, варто сказати, що в українській мові є чудове слово «прийдешній», що чудово підходить то фрази привітання. Воно має прозоре походження – «той, що прийде» і не є запозиченим. Можна ще говорити "З передноворіччям!".

І не забувайте вітати не з нОвим, а з новИм роком.

Як правильно говорити українською

Нагадаємо вам, які слова та словосполучення варто вживати, а яких уникати, коли говорите про Новий рік, святкування та привітання:

Не «празнік», а «свято».

Не «подарки», а «подарунки».

Не «приготовив», а «приготував».

Не «слідуючий», а «наступний».

Не «йолка», а «ялинка».

Не «зимній», а «зимовий».

Не «ігрушка», а «іграшка».

Підбиваючи підсумки цього року і загадуючи бажання на наступний, варто пам'ятати, що підсумки ви "підбиваєте", а не "підводите", що проводжаєте "цей", а не "біжучий" рік. А бажання загадуєте на "наступний", а не "слідуючий" рік. ​

Бажайте добробуту та щасливого нового року, але уникайте "благополуччя" і "благополучного" року.

Форми привітань із Новим роком

Офіційне привітання від двох чи більше людей:

Прийміть наші сердечні вітання з Новим роком!

Шановні колеги! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком!

Неофіційний варіант:

Вітаю/вітаємо Вас (вас — якщо до кількох осіб) із Новим роком!

Щиро/сердечно/щиросердечно вітаю/вітаємо Вас із Новим роком!

Привітання та побажання (два в одному):

Щасливого Вам Нового року!

Веселих свят!

Гарно зустріти/відсвяткувати Новий рік!

Привітання з використанням звертанням:

З Новим роком, добрі люди!

З Новим роком, дорогі друзі, радісно вітаємо вас.

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