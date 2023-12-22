Як правильно встановити ялинку вдома: найважливіші поради

Важливо пам'ятати: щоб ваша ялинка не впала, треба поставити її на стійку поверхню.

Українцям напередодні новорічних свят нагадали про важливість дотримання правил безпеки, щоб ваша різдвяна ялинка стала лише джерелом радості.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як зазначається, щоб ваша ялинка не впала, треба поставити її на стійку поверхню. Важливо уникнути контакту гілок зі стінами та стелею, а також забезпечити відстань від електроприладів.

Яких ще правил важливо дотримуватися:

Уникайте пожеж: на ялинку заборонено встановлювати свічки, бенгальські вогні або прикрашати її легкозаймистими матеріалами.

Перевірте перед використанням електрогірлянди та не використовуйте саморобні або несправні електроприлади. Не залишайте ілюмінацію увімкненою без нагляду.

Діти можуть перебувати поруч з ялинкою, на якій увімкнена гірлянда, лише за умови присутності дорослих. Забезпечте нагляд та захист дітей від можливих небезпек.

Нагадаємо, що в новорічні свята важливо дотримуватися певної поведінки за столом та з розумом споживати їжу.

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