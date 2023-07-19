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Як правильно заморозити абрикоси: цілими, половинками, з цукром

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
3 хв
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Як правильно заморозити абрикоси: цілими, половинками, з цукром

Як заморозити абрикоси

Як заморозити в морозильній камері ягоди цілими та без кісточок, з цукром та без - в матеріалі ТСН.ua.

Розповідаємо, як правильно заморозити абрикоси, щоб зберегти їхні смакові та цілющі властивості.

Абрикос - не лише дуже смачний, але й цілющий фрукт. Він стане у пригоді тим, хто намагається схуднути, адже 100 г м'якоті містять лише 45 Ккал. Крім низької калорійності, абрикос - це ще й антиоксидант та комплекс вітамінів, чудовий засіб для виведення холестерину. Корисний фрукт для людей, які мають проблеми з травною системою. Саме заморожування дозволяє зберегти цілющі властивості свіжої ягоди до наступного сезону.

Особливості заморожування абрикосів

Іноді господарки скаржаться на те, що заморожені абрикоси під час зберігання в холодильнику починають темніти. Причина цього у ферментації, яка відбувається через повільне заморожування ягід. Потемніла м'якоть втрачає привабливий їстівний вигляд, смакові якості, а також вітамін С. Після розморожування фрукт втрачає форму, м'якот. перетворюється на кашку.

Уникнути цієї неприємності допомагає шокове заморожування - заморожувати потрібно швидко за максимально низької температури. На виробництві це роблять за -50° С. Максимум сучасних побутових морозильних камер - це -24° С. Цього вистачає для якісного збереження врожаю протягом декількох сезонів.

Абрикоси можна заморожувати цілими, з кісточками, половинками, можна порізати кубиками. Можна заморожувати у вигляді пюре з додаванням цукру або без нього.

Зберігати заморожені абрикоси потрібно в пакетах, харчових пластмасових лотках. Бажано сортувати такими обсягами, які потрібні для разового вживання. Повторно розморожений продукт не відправляють до морозильної камери.

Як заморозити абрикоси цілими

Заморожені з кісточками абрикоси використовують для приготування компотів.

  • Цілі абрикоси помити та просушити.
  • Викласти фрукти один біля одного на піддон та заморозити.
  • Після того, як фрукти замерзнуть, стануть "скляними", розфасувати до пакетів чи лотків та знову покласти до морозильної камери.

Як заморозити абрикоси половинками

  • Абрикоси помити та просушити.
  • Видалити кісточки, поділити абрикоси на половинки.
  • Викласти фрукти на піддон, поставити до морозильної камери для швидкого заморожування.
  • Після того, як фрукти замерзнуть, розфасувати до пакетів та знову покласти до морозильної камери.

Як заморозити абрикоси з цукром у вигляді пюре

  • Абрикоси помити, очистити від кісточок.
  • Збити блендером абрикоси з цукром чи без нього до стану пюре.
  • Отримане пюре розфасувати та заморозити.

Цукор при заморожуванні не є консервантом, його кількість змінює лише смак, але не впливає на збереження продукту. Тому додавати його можна на смак.

Як заморозити абрикоси в сиропі

Заморожені таким чином абрикоси зазвичай використовують для начинки до випічки. Сироп виходить природним шляхом із цукру та соку плодів.

  • Абрикоси помити та висушити, видалити кісточки.
  • Половинки абрикос розкласти, пересипаючи цукром, залишити до появи сиропу.
  • Готову масу розкласти по лотках та відправити на заморожування.

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Дата публікації
Перегляди
12к
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