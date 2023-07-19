Як правильно заморозити абрикоси: цілими, половинками, з цукром

Як заморозити в морозильній камері ягоди цілими та без кісточок, з цукром та без - в матеріалі ТСН.ua.
Розповідаємо, як правильно заморозити абрикоси, щоб зберегти їхні смакові та цілющі властивості.
Абрикос - не лише дуже смачний, але й цілющий фрукт. Він стане у пригоді тим, хто намагається схуднути, адже 100 г м'якоті містять лише 45 Ккал. Крім низької калорійності, абрикос - це ще й антиоксидант та комплекс вітамінів, чудовий засіб для виведення холестерину. Корисний фрукт для людей, які мають проблеми з травною системою. Саме заморожування дозволяє зберегти цілющі властивості свіжої ягоди до наступного сезону.
Особливості заморожування абрикосів
Іноді господарки скаржаться на те, що заморожені абрикоси під час зберігання в холодильнику починають темніти. Причина цього у ферментації, яка відбувається через повільне заморожування ягід. Потемніла м'якоть втрачає привабливий їстівний вигляд, смакові якості, а також вітамін С. Після розморожування фрукт втрачає форму, м'якот. перетворюється на кашку.
Уникнути цієї неприємності допомагає шокове заморожування - заморожувати потрібно швидко за максимально низької температури. На виробництві це роблять за -50° С. Максимум сучасних побутових морозильних камер - це -24° С. Цього вистачає для якісного збереження врожаю протягом декількох сезонів.
Абрикоси можна заморожувати цілими, з кісточками, половинками, можна порізати кубиками. Можна заморожувати у вигляді пюре з додаванням цукру або без нього.
Зберігати заморожені абрикоси потрібно в пакетах, харчових пластмасових лотках. Бажано сортувати такими обсягами, які потрібні для разового вживання. Повторно розморожений продукт не відправляють до морозильної камери.
Як заморозити абрикоси цілими
Заморожені з кісточками абрикоси використовують для приготування компотів.
- Цілі абрикоси помити та просушити.
- Викласти фрукти один біля одного на піддон та заморозити.
- Після того, як фрукти замерзнуть, стануть "скляними", розфасувати до пакетів чи лотків та знову покласти до морозильної камери.
Як заморозити абрикоси половинками
- Абрикоси помити та просушити.
- Видалити кісточки, поділити абрикоси на половинки.
- Викласти фрукти на піддон, поставити до морозильної камери для швидкого заморожування.
- Після того, як фрукти замерзнуть, розфасувати до пакетів та знову покласти до морозильної камери.
Як заморозити абрикоси з цукром у вигляді пюре
- Абрикоси помити, очистити від кісточок.
- Збити блендером абрикоси з цукром чи без нього до стану пюре.
- Отримане пюре розфасувати та заморозити.
Цукор при заморожуванні не є консервантом, його кількість змінює лише смак, але не впливає на збереження продукту. Тому додавати його можна на смак.
Як заморозити абрикоси в сиропі
Заморожені таким чином абрикоси зазвичай використовують для начинки до випічки. Сироп виходить природним шляхом із цукру та соку плодів.
- Абрикоси помити та висушити, видалити кісточки.
- Половинки абрикос розкласти, пересипаючи цукром, залишити до появи сиропу.
- Готову масу розкласти по лотках та відправити на заморожування.
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