Як правильно заморозити абрикоси: цілими, половинками, з цукром

Як заморозити в морозильній камері ягоди цілими та без кісточок, з цукром та без - в матеріалі ТСН.ua.

Розповідаємо, як правильно заморозити абрикоси, щоб зберегти їхні смакові та цілющі властивості.

Абрикос - не лише дуже смачний, але й цілющий фрукт. Він стане у пригоді тим, хто намагається схуднути, адже 100 г м'якоті містять лише 45 Ккал. Крім низької калорійності, абрикос - це ще й антиоксидант та комплекс вітамінів, чудовий засіб для виведення холестерину. Корисний фрукт для людей, які мають проблеми з травною системою. Саме заморожування дозволяє зберегти цілющі властивості свіжої ягоди до наступного сезону.

Особливості заморожування абрикосів

Іноді господарки скаржаться на те, що заморожені абрикоси під час зберігання в холодильнику починають темніти. Причина цього у ферментації, яка відбувається через повільне заморожування ягід. Потемніла м'якоть втрачає привабливий їстівний вигляд, смакові якості, а також вітамін С. Після розморожування фрукт втрачає форму, м'якот. перетворюється на кашку.

Уникнути цієї неприємності допомагає шокове заморожування - заморожувати потрібно швидко за максимально низької температури. На виробництві це роблять за -50° С. Максимум сучасних побутових морозильних камер - це -24° С. Цього вистачає для якісного збереження врожаю протягом декількох сезонів.

Абрикоси можна заморожувати цілими, з кісточками, половинками, можна порізати кубиками. Можна заморожувати у вигляді пюре з додаванням цукру або без нього.

Зберігати заморожені абрикоси потрібно в пакетах, харчових пластмасових лотках. Бажано сортувати такими обсягами, які потрібні для разового вживання. Повторно розморожений продукт не відправляють до морозильної камери.

Як заморозити абрикоси цілими

Заморожені з кісточками абрикоси використовують для приготування компотів.

Цілі абрикоси помити та просушити.

Викласти фрукти один біля одного на піддон та заморозити.

Після того, як фрукти замерзнуть, стануть "скляними", розфасувати до пакетів чи лотків та знову покласти до морозильної камери.

Як заморозити абрикоси половинками

Абрикоси помити та просушити.

Видалити кісточки, поділити абрикоси на половинки.

Викласти фрукти на піддон, поставити до морозильної камери для швидкого заморожування.

Після того, як фрукти замерзнуть, розфасувати до пакетів та знову покласти до морозильної камери.

Як заморозити абрикоси з цукром у вигляді пюре

Абрикоси помити, очистити від кісточок.

Збити блендером абрикоси з цукром чи без нього до стану пюре.

Отримане пюре розфасувати та заморозити.

Цукор при заморожуванні не є консервантом, його кількість змінює лише смак, але не впливає на збереження продукту. Тому додавати його можна на смак.

Як заморозити абрикоси в сиропі

Заморожені таким чином абрикоси зазвичай використовують для начинки до випічки. Сироп виходить природним шляхом із цукру та соку плодів.

Абрикоси помити та висушити, видалити кісточки.

Половинки абрикос розкласти, пересипаючи цукром, залишити до появи сиропу.

Готову масу розкласти по лотках та відправити на заморожування.

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