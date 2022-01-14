Як правильно занурюватися на Водохреще: поради безпечного купання

Рятувальники не радять перебувати у холодній воді довше 30 секунд.

На Закарпатті рятувальники вчили людей правильно занурюватися на Водохреще. На березі річки Уж водолази провели майстер-клас й показали, які помилки січневого купання можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям або ж навіть раптової смерті.

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Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

За словами рятувальників, стрибок у крижану воду може спричинити спазм судин та навіть зупинку серця. Аби екстремальне занурення пройшло без наслідків кажуть, організм бажано готувати завчасно, а пірнати тільки у спеціально облаштованих місцях.

Крім того, не радять перебувати у холодній воді довше 30 секунд.

На Закарпатті рятувальники вчили людей правильно занурюватися на Водохреще | Новини України

"У кожному районі мають бути визначені місця, де можна купатися. Обов’язково має бути не гірська річка, адже там стрімка течія, а обладнане місце. Буде встановлено водолазно-рятувальний пункт і там, окрім наших співробітників, будуть ще й працівники екстреної медичної допомоги", - сказала речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

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