Як правильно заправляти генератор або зарядні станції в квартирі і будинку

Під час застосування генератора треба знати основні поправила поводження, аби уникнути надзвичайних ситуацій.

У зв’язку з плановими відключеннями світла багато українців переходять на резервне джерело живлення, зокрема генератори. Під час застосування цього приладу треба знати основні правила поводження, аби уникнути надзвичайних ситуацій. ТСН.ua розбирався, як користуватися та заправляти генератор правильно. Крім того, які є способи заряджання портативної зарядної станції.

Основні правила користування генератором

У МВС розповіли про основні правила користування генератором:

Використовуйте генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів, пам’ятайте, вихлопні гази з електроприлада небезпечні для життя.

Захистіть генератор від вологи. У вас мають бути гумові рукавиці та чоботи або будь-яке інше взуття із гумовою підошвою.

Перш, ніж включати генератор, перевірте стан електропроводки. Не змішуйте різні види мастила, теж стосується і пального. Заправляти генератор можна лише вимкненим (якщо ви його вже вмикали і потрібно дозаправити – дочекайтеся, поки всі запчастини охолонуть).

Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути.

Не змінюйте самостійно конструкцію електроприлада.

Також рекомендується завжди під рукою мати вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Під час гасіння займання вогнегасника відстань від насадки вогнегасника до електроустановки, яка горить – має бути не менше одного метра.

Для підключення генератора варто звернутися до кваліфікованого електрика.

Як безпечно заправляти генератор: прості правила

Процес заправки генераторів – один із найважливіших у роботі приладу. ТСН.ua наводить низку порад, як заправити генератор правильно.

Заливати паливо в бак потрібно в місці, що добре провітрюється, щоб не допустити скупчення бензинових парів. Двигун перед заправкою повинен бути зупинений та остигати протягом хоча б 15 хвилин. Також не можна забувати про регулярне чищення сіток та паливних фільтрів.

Фахівці радять заправляти бак генератора не повністю, а залишати мінімум 2 см повітряного прошарку від горловини до поверхні палива.

Якщо генератор не працює, він має стояти без палива в баку. В іншому випадку бензин почне окислюватися, з'явиться конденсат та осад.

Не слід забувати і правила зберігання палива для генератора. Насамперед бензин важливо прибрати подалі від самого пристрою, щоб не сталося вибуху та пожежі.

Чи можна заправляти генератор, що працює?

Заправка "на ходу" заборонена з наступних причин:

Вібрація. Електрогенератор вібрує, що заважає залити бензин у бак, не проливши його.

У процесі роботи окремі частини агрегату можуть нагріватись до високої температури.

Генератор виробляє електрострум, звідси можливе іскріння. А тут пари бензину… Це може призвести до вибуху.

Крім того, якщо є проблеми із заземленням, людину під час заправки генератора може вдарити струмом.

У разі пробою на корпусі у момент заправки також можна отримати удар струмом.

Чи можна заправляти вже вимкнений, але гарячий генератор?

Краще не ризикувати, а дати генератору трохи охолонути.

Який бензин фахівці радять для генератора

Без спирту . Хоча допустимий вміст етанолу становить до 10%, паливо рекомендується без етанолу.

. Хоча допустимий вміст етанолу становить до 10%, паливо рекомендується без етанолу. Октанове число не нижче А-92 . Найбільш прийнятним варіантом за ціною буде саме 92 бензин, якщо інший не вказаний в документації генератора. А-95 та А-98 здебільшого не приносять стільки плюсів, щоб компенсувати високу ціну.

. Найбільш прийнятним варіантом за ціною буде саме 92 бензин, якщо інший не вказаний в документації генератора. А-95 та А-98 здебільшого не приносять стільки плюсів, щоб компенсувати високу ціну. Наявність свинцевих домішок. Завдяки таким домішкам двигун генератора працюватиме більш ефективно, а на свічках не виникне нагару.

Який бензин не можна використовувати для генератора

Пальне E85, суміш газу та олії . Генератор може просто зламатися.

. Генератор може просто зламатися. Паливо з низьким октановим числом (менше за А-92) . Це може призвести до пошкодження генератора. Справа в тому, що такий бензин повністю не згоряє та залишає відкладення.

. Це може призвести до пошкодження генератора. Справа в тому, що такий бензин повністю не згоряє та залишає відкладення. Старий бензин. Паливо, яке зберігалося довше півроку, втрачає свої властивості, витрата стає неекономною, крім того, можуть виникнути неполадки у двигуні. Також потрібно переконатися, що бензин не зберігався за високих температур.

Що робити, якщо генератор стоїть на вулиці, а йде дощ

У ДСНС поділилися порадами, що робити якщо ви поставили генератор на вулиці, але йде дощ.

Рятувальники наголошують, що найголовніше правило – у жодному разі не заносити генератор у приміщення: на балкон, у під’їзд, магазин чи кав’ярню. Адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися.

Генератор має завжди залишатися на вулиці, але можна подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів.

Водночас, заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря.

Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.

Генератор не повинен перегріватись.

Способи заряджання портативної зарядної станції

Прилад, призначений для зарядки інших девайсів і гаджетів, сам іноді потребує аналогічної процедури. Універсальний спосіб зарядки такої станції – це генератор. Але зовсім не обов'язковий – є й інші.

Звичайна розетка.

Автомобільний адаптер + прикурювач.

Якщо портативна сонячна батарея і зарядна станція об'єднані в одному приладі, то очевидно, що її можна живити всіма вищеописаними способами, а також необмежено "підключатися" до невичерпного ресурсу, доступного всім – сонячного світла. Єдине, що потрібно придбати – фотоелектричні панелі, за допомогою яких заряджаються сонячні батареї.

Живити портативну станцію від звичайної розетки найшвидше. Автомобільний прикурювач у цьому плані значно програє, але на природі дуже виручає (хоча швидкість зарядки буде не така висока, як від домашньої розетки).

Нагадаємо, у Києві на Оболоні пролунав вибух у квартирі. За різними версіями, вибухнув або туристичний газовий балон, або зарядна станція.

Крім того, у київському ЖК спалахнула потужна пожежа – міг вибухнути генератор (відео).

Вибух генератора? У Києві стався вибух на терасі житлового комплексу! Що стало причиною?

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