Як правильно зберігати бензин у каністрі та скільки часу це можна робити

Багато автомобілістів в Україні сьогодні намагаються запастися бензином. Це рішення правильне. Але спочатку потрібно дізнатися, як і скільки часу можна зберігати бензин. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Мало хто замислюється, що пальне також має свої терміни придатності.

Скільки часу можна зберігати бензин

За словами фахівців, які дали інтерв'ю виданню UaMotors, до 1977 року будь-який бензин можна було зберігати в герметичній ємності до 5 років. Однак відповідно до сучасного ГОСТу, пальне всіх марок має гарантійний термін зберігання - один рік від дати виготовлення. Це зумовлено тим, що нині в бензин додають велику кількість присадок.

Також автоексперти радять звернути увагу, що бензин для спеціальних потреб (наприклад, для армії) позбавлений мийних присадок і спиртів. Тому він може зберігатися довше.

Найшвидше пальне втратить свої властивості в паливному баку автомобіля. Так бензин можна зберігати не більше пів року. На його стан серйозно впливає температура повітря.

Чи можна подовжити термін зберігання бензину

За допомогою присадок можна також подовжити термін зберігання бензину. Наприклад, якщо ваш автомобіль буде довгий час стояти на стоянці, краще додати в паливний бак стабілізатор. Це хімічна добавка, яка запобігає окисленню. Завдяки стабілізатору в бензині не будуть утворюватися шкідливі речовини, які здатні потім пошкодити систему.

Чи можна зберігати бензин в пластиковій каністрі, чи краще взяти металеву

Експерти радять зберігати бензин саме в металевій каністрі і за температури не вище +15-20 градусів. Ємності повинні бути щільно закриті і не піддаватися впливу ультрафіолету.

Звичайно, ви можете використовувати і пластикові каністри для нафтопродуктів, якщо металевих варіантів у вас немає. Однак за таких умов бензин зберігатиметься 3-6 місяців.

Зверніть увагу, що пластикові каністри для нафтопродуктів приблизно вдвічі важчі, ніж звичайні ємності з пластику. Якщо корпус шорсткий та легко проминається під руками, це означає, що каністру створювали не для бензину.

За крайньої необхідності можна зберігати бензин навіть у звичайних пластикових пляшках для води (5-6 л), але в такому разі робити це краще недовго. А перед переливанням пального обов'язково переконайтеся, що вони всередині не вологі.

Як визначити, що бензин протермінований

Пальне, у якого вийшов термін зберігання, стає темним або коричневим. Такий бензин використовувати не можна, адже він відрізняється підвищеною детонацією та може пошкодити паливну систему автомобіля. Його краще здати до центру по утилізації небезпечних відходів чи використовувати для технічних цілей.