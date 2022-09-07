Як правильно зберігати буряк в погребі, квартирі, на балконі: найкращі поради

Як зберегти коренеплоди буряків в підвалі, на балконі, де та як можна зберігати овоч у квартирі, дізнаєтесь у матеріалі ТСН.ua

Коли прибирати буряки на зберігання

Час збирання коренеплодів залежить від погодних умов. Буряки важливо викопати восени до настання перших заморозків. Якщо осінь дощова, краще забрати весь урожай раніше, оскільки вологі коренеплоди погано зберігаються і можуть почати гнити.

Прибрати з грядки потрібно ті коренеплоди, у яких стебла пожовтілі та висохли.

Як підготувати буряк до зберігання

Буряк прибирають у суху погоду, за 2-3 тижні до збирання грядки з буряком перестають поливати. Рослини підкопують лопатою, обрізають бадилля, залишивши ніжку довжиною 1,5 см, і залишають сохнути на кілька годин. Перед закладкою на зберігання буряк обов'язково перебирають — всі коренеплоди, що підгнили й пошкоджені, відбирають.

Як зберігати буряк в погребі: найкращі способи

Найчастіше буряк зберігають у погребі, через те, що там ідеальні умови — температура там тримається в діапазоні від 0 до + 2ºС, а рівень вологості не дозволяє коренеплоду замерзати.

Найчастіше буряки зберігають у підвалі на картоплі. Буряки складають поверх бульб. У вологому середовищі картопля швидко псується, а буряк "витягує" зайву вологу з бульби

Ще один популярний спосіб зберігання буряків у погребі — зберігати овоч у піску. Для цього коренеплоди шарами укладають у ящик без отворів і пересипають злегка вологим піском.

Можна зберігати буряки у великих поліетиленових пакетах. Спочатку їх щільно зав'язують, а коли на стінках пакета з'явиться конденсат, мішки розв'язують, залишивши невеликий отвір для випаровування зайвої вологи.

Як зберігати буряк на городі

Буряк може непогано зберігатися на городі в невеликих буртах. Для цього викопують яму глибиною близько 40 см, туди укладають коренеплоди, висота купи як правило, становить 1-1,3 м, накривають їх товстим шаром соломи до 2 м всього та засипають землею. Перед закладанням на зберігання бажано обробити буряк порошком крейди.

Де та як зберігати буряк у квартирі

Найкраще місце для зберігання буряка у квартирі — це зберігання на балконі. Але такий варіант підходить лише в тому разі, якщо балкон засклений і захищений від морозів. Овочі найкраще скласти в ящик утеплений пінопластом з піском і добре накрити.

Буряк можна зберігати у холодильнику. Не очищений буряк поміщають в пакетах в лоток для овочів, де він зберігається близько 30-40 днів. Перед тим як закласти в холодильник., потрібно уважно перевіряти, щоб у пакеті не було вологи, оскільки вона сприяє швидкому гниттю овоча.

На крайній випадок буряк можна зберігати в ящиках з піском при кімнатній температурі, але термін такого зберігання буде коротким.

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