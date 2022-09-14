Як правильно зберігати яблука на зиму в квартирі, холодильнику або погребі

Осінь - пора яблук. І дуже важливо знати, як зберігати яблука, щоб вони залишилися смачними й корисними взимку. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Насамперед, варто звернути увагу, що зберігати довгий час можна лише пізні сорти яблук. Ранні мають надто тонку шкірку, а тому не можуть лежати більше місяця. Якщо правильно зберігати яблука пізніх сортів, вони будуть залишатися свіжими до пів року.

Як зривати яблука, щоб вони зберігалися довго

Щоб яблука довгий час зберігалися, їх краще зривати в період середньої стиглості. Вони легко відокремлюються від дерева, але свій смак та колір ще не отримали повністю. Щоб визначити, що яблука середньостиглі, потрібно взяти один плід та розрізати його навпіл. Всередині насіння буде світло-коричневим, але не білим і не темним.

Існує кілька важливих правил, які потрібно запам'ятати:

не поливайте яблуні водою за кілька днів до зривання плодів;

вибирайте сухий та прохолодний день, щоб зібрати урожай;

зривайте яблука разом ыз плодоніжками, так вони будуть довше зберігатися;

не протирайте і не мийте яблука, щоб не стерти шар воску, який захищає їх від псування;

довго зберігатися можуть лише зірвані яблука, а не ті, які ви зібрали з землі.

Як правильно зберігати яблука на зиму

Як зберігати яблука в квартирі, погребі, холодильнику / Фото: Pexels

Як і інші фрукти з зернами (груші, айва), яблука потрібно зберігати в прохолодному, затіненому, сухому місці. Найкраще, якщо у вас є низькотемпературний льох. В такому місці фрукти можуть зберігатися в гарному стані до 10 місяців.

Також варто запам'ятати кілька важливих правил зберігання яблук:

Як зберігати яблука в квартирі? Чудовим місцем, яке допоможе подовжити термін придатності улюблених фруктів, є холодильник. Там яблука можуть зберігатися свіжими 6-8 тижнів. Ще одним варіантом зберігання яблук у квартирі може стати будь-яке темне, прохолодне місце, наприклад, балкон. Не зберігайте їх з іншими фруктами - а все тому, що яблука виділяють етилен (газоподібний гормон), який змушує інші фрукти та овочі швидше достигати. Тому варто класти їх до окремих ящичків чи картонних коробок. Обов'язково перевірте яблука - видаліть плями та швидко споживайте пом'яті плоди. Якщо ви цього не зробите, інші також можуть зіпсуватися за короткий термін. Якщо зберігаєте разом багато яблук, час від часу їх потрібно передивлятися. Ще один ефективний спосіб зберігання яблук - у папері. Однак, він підходить лише в тому разі, якщо ви не знаєте, як зберігати яблука в квартирі, і у вас їх не так багато. Кожен плід потрібно обгорнути в папір чи газету і покласти плодоніжкою догори. Якщо у вас приватний будинок і є багато місця, можна розкласти плоди до окремих дерев'яних ящичків, а невеликі партії (до 4 кг) можна також викласти в поліетиленові пакети з дірочками і підвісити до стелі в погребі. Гарний варіант зберігання яблук - в ємності перекласти плоди папером, сухим піском, деревною стружкою. Не рекомендується використовувати солому, тому що яблука погано пахнутимуть.

Зверніть увагу, що яблука не можна зберігати в погребі біля картоплі, тому що вони швидко почнуть гнити і можуть вкритися плямами.