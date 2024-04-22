Як правильно знімати показники лічильника води: основні нюанси, про які варто пам'ятати

Щомісяця українці повинні вчасно передавати показники лічильника води, щоб потім не переплачувати. І часто з цим пов'язані певні нюанси, які потрібно пам'ятати. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

В матеріалі від Portmone мовиться, що в деяких будинках може бути одразу кілька лічильників води. Якщо житло не було під'єднане до центрального опалення, тоді лічильник буде лише один — на холодну воду. А ось в іншому разі з'являється ще лічильник на гарячу воду.

Однак є будинки з окремими стояками на кухні і в ванній кімнаті. Тоді кількість лічильників може зрости одразу до чотирьох.

Лічильники води бувають механічними та електронними. Але вони не відрізняються нічим, крім способу відображення інформації.

Лічильник води / Фото: ТСН.ua

Важливо пам'ятати про один нюанс: обсяг спожитої води виводиться на циферблат у літрах, але під час подавання показників потрібно переводити їх у кубометри. Зазвичай для цього цифру розділяють комою або виділяють споживання в літрах іншим кольором.

Наприклад, якщо ви бачите на вашому лічильнику води цифру 000123,456, то передається лише 123 (саме ці числа вказують на використаний об'єм води в кубометрах). А ось 456 — це обсяг води в літрах.

Цифру можна округлити в більший чи менший бік — великої значення це не матиме.

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