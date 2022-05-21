Як прибрати запах секонд-хенду з речей в домашніх умовах

Звичайно під секонд-хендом мають на увазі вживаний одяг та речі. Але це не зовсім так. Головне, що визначає секонд-хенд так це відсутність на них бірки. Це може бути вживаний товар, товар, ціна на якого знижена, товар, що "залежався"у фірмових магазинах.