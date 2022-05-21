Як прибрати запах секонд-хенду з речей в домашніх умовах

Звичайно під секонд-хендом мають на увазі вживаний одяг та речі. Але це не зовсім так. Головне, що визначає секонд-хенд так це відсутність на них бірки. Це може бути вживаний товар, товар, ціна на якого знижена, товар, що "залежався"у фірмових магазинах.
Весь секонд-хенд проходить обов'язкову санітарну обробку формаліном та парою. Після санітарної обробки речі придбавають специфічний не дуже приємний запах. Багато людей якраз і відлякує цей специфічний запах секонд-хенду при купівлі секонд-хенду.
Розповідаємо, як позбавитися від запаху секонд-хенду.
- Найпростіше, що можна зробити - це ретельно випрати речі із секонд-хенду подвійною порцією порошку, що дезодорує та антисептичним ефектом при максимальній доступній для тканини температурі. Потім включити додаткове полоскання з кондиціонером для білизни. Просушити на свіжому повітрі, краще на сонці 2-3 дні. Цей метод працює, якщо запах не сильний.
- Замочити на добу в холодній воді з двома ковпаками ополіскувача. Періодично речі перемішувати.
- У 5 л теплої води розбавити одну столову ложку 10% нашатирного спирту. Якщо річ з натуральної тканини - замочити в розчині на годину. Якщо речі синтетичні - на 6 годин. Після замочування просушити одяг на свіжому повітрі 2-3 години. Потім попрати в пральній машині при максимально допустимій для тканини температурі, додати ополіскувач або пару крапель ефірної олії. Просушити на свіжому повітрі. При такому способі треба пам'ятати, що не можна замочувати одночасно речі різного кольору.
- Ароматизована морська сіль з сильними ароматами, такими як морський, цитрус, хвоя. Розчинити на 5 кг одягу приблизно 1 кг солі у воді. Замочити одяг на 2 години та випрати в пральній машині з порошком. Цей метод підходить ще й для тих, хто хоче змити "чужу енергетику". Бажано знайти ароматизовану сіль без барвника, через те, що барвник може вплинути на колір.
- У 10 літрах теплої води розчинити 100 мл оцту, 100 г солі та 50 г соди й замочити речі із секонд-хенду в розчині до 8 годин. Після замочування речі, вижати, прополоскати та попрати в машинці з порошком і ополіскувачем (за бажанням).
- Водяною парою з праски. Спосіб підходить тканинам з віскози або бавовни. Річ треба попрати, висушити і пропрасувати при максимально допустимій температурі з сильним поданням пари.
- Для шкіряних виробів, виробів з натурального чи штучного хутра із секонд-хенду можна спробувати мінусові температури. Повісити виріб на 2-3 дні на свіже морозне повітря. Потім покласти в герметичний мішок з тканиною, просоченою ефірною олією і залишити на деякий час.
- Вживаний одяг, який не можна прати, наприклад, верхній одяг необхідно покласти у великий пакет і пересипати содою. Сода вбирає неприємний запах і навіть, якщо запах повністю не зникне, то стане набагато слабкіший. Потім провітрити річ протягом декілька днів на свіжому повітрі. Замість соди або разом з содою в пакет можна покласти активоване вугілля, пакетики з чаєм, інші сорбенти. Усі ці сорбенти можна використовувати, щоб прибрати запах секонд-хенду зі взуття. Взуття поміщають в пакет, кладуть туди будь-який сорбент, пакет щільно зав'язують і через декілька днів взуття виймають. Потім продезінфікувати взуття перекисом водню.
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