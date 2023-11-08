Як придбати квитки на потяг Київ-Варшава в застосунку "Укрзалізниці": Федоров розповів про нововведення

Міністр цифрової трансформації розповів про боротьбу зі спекуляцією квитками на Варшаву.

Тепер придбати квитки на найпопулярніший потяг Київ-Варшава в застосунку "Укрзалізниця" можна лише з "Дія.Підписом", що має змінити ситуацію зі спекуляцією та спростити придбання квитків на поїзд з України до Польщі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Укрзалізниця продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували вартості та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати товар на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна лише з "Дія.Підписом", — додав міністр.

Навіщо потрібна верифікація акаунту через "Дію"

Верифікація покликана підтвердити, що покупець — справжня людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують.

"Людина більше не зможе купити онлайн без жодних винятків, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти перевірку через інший пристрій", — поячнив Федоров.

Як повернути квитки на міжнародні маршрути: нові правила

Для повернення міжнародних квітів, за словами міністра, тепер не потрібно їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року.

"Завдяки "Дія.Підпису" це в минулому. Тепер в застосунку УЗ це за кілька секунд", — сказав Федоров.

Нагадаємо, 15 жовтня "Укрзалізниця" відправила перший рейс сполученням Івано-Франківськ-Львів-Люблін-Варшава з пересадкою на станції Рава-Руська. Поїзди курсуватимуть на маршруті щоденно. Чи з'явиться в поїздах довгоочікуваний безкоштовний Інтернет, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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