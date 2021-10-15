Як приготувати антисептик на основі спирту в домашніх умовах

Як приготувати антисептик на основі спирту в домашніх умовах

Антисептик, зроблений в домашніх умовах, набагато дешевший від аптечного, але за якістю не поступатиметься.

Вже другий рік поспіль в Україні і світі борються з пандемією коронавірусу. Щоб зменшити вірогідність підхопити COVID-19, фахівці радять постійно мити руки, втім, така можливість не завжди є, тож антисептик є хорошим аналогом миттю рук.

В аптеках його вартість коливається від 26 грн за 50 мл і вище.

Зробити антисептик можна і в домашніх умовах. Він вийде набагато дешевший від аптечного, але за якістю йому не поступатиметься.

Для цього необхідні такі інгредієнти:

Перекис водню 3% - 4 мл.

Спирт етиловий 70-96% - 80 мл.

Гліцерин 85-98% - 1,5 мл.

Пляшка із розпилювачем на 100мл - 1 шт.

Вода кип'ячена - 10 мл.

Шприц на 2-5 мл - 1 шт. (для вимірювання пропорцій)

Шприц на 20 мл -1 шт.

Скляна ємність 100 мл -1 шт.

Чим вища відсотковість препаратів, тим міцнішим буде антисептик.

Приготування:

У порожню ємність за допомогою великого шприца налити 80 мл спирту, далі додати решту інгредієнтів.

Готову суміш перелити в пляшку і збовтати. Антисептик готовий до застосування. За рекомендаціями ВООЗ його потрібно залишити на 72 години.

Нагадаємо, чи можуть антисептики зашкодити здоров'ю.

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