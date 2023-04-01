Як приготувати паску в паперовій формі, чи потрібно змащувати форму маслом перед випічкою

Як спекти паски в паперових формах, чи потрібно змащувати форми, які переваги пасхи приготованої в паперовій формі читайте в матеріалі ТСН.ua

Як правильно пекти паску в паперових формах

Насамперед приготуйте тісто для паски по улюбленому рецепту.

Викладіть тісто на дно паперових форм так, щоб воно зайняло десь третину об'єму. Накрийте паску рушником і поставте в тепле місце, щоб тісто підійшло.

Коли тісто для пасок підійде та займе 2/3 паперової форми, його можна ставити випікатися.

Для того, щоб паска рівномірно пропеклася і не потріскалися, перед початком обприскайте її теплою водою і поставте в духовку за температури 60 градусів. Через хвилин 10 обприскайте тісто ще раз і лише тоді увімкніть необхідну температуру. Щоб паперові форми не пригоріли, температура в духовці повинна бути не вище за 180 градусів. До кінця випікання обприскайте тісто ще раз.

Якщо на нижнє деко поставити місткість із водою, можна зразу вмикати духовку на необхідний температурний режим.

Чи потрібно змащувати паперові форми для пасок перед випічкою

Питання, яке хвилює багатьох господинь — чи потрібно змащувати паперові форми для пасок. Експерти відповідають, що ні. І це не єдина перевага паперових форм. Змащувати жиром паперові форми не потрібно – випічка до високоякісного пергаменту не пристає.

Переваги паперових форм для випічки пасок

Вони виготовляються з натуральної рослинної сировини, тому екологічні.

Дозволяють економити час саме завдяки тому, що їх не потрібно змащувати перед випіканням. Порахуйте, скільки хвилин ви витрачаєте на те, щоб змастити кожну залізну форму жиром. А деякі господині ще й пергаментом викладають форми перед випічкою паски.

Не потребують миття, не потрібно витрачати зусилля, щоб віддерти та відтерти присохлу до стінок форм випічку.

Пропікаються паски в таких формах швидше.

Папір не пропускає жир і не промокає, тому готові паски в формах ви сміливо можете ставити на стіл, на серветки, на скатертини.

Пергамент, з якого зроблені паперові форми, забезпечує досить тривале збереження пасок свіжими.

Як дістати готові паски з паперових форм

Робити це потрібно тільки після повного їх охолодження. Але багато господинь взагалі не знімають папір із випічки, бо такі форми вже стали елементом декору паски. Перед тим як їсти, можна видалити папір відразу або після розрізання.

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