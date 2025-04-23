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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
77k
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати простий домашній відлякувач: попелиця більше не з'явиться на трояндах чи смородині

ТСН.ua розповідає про простий, бюджетний, але дієвий спосіб, як позбутися від попелиці, якщо шкідники атакують троянди чи ягідні кущі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як позбутися попелиці на трояндах та інших кущах?

Як позбутися попелиці на трояндах та інших кущах? / © pixabay.com

Нещодавно ми розповідали, чим підживити троянди навесні, щоб вони пишно квітнули впродовж літа.

Мабуть, найпопулярнішим аптечним засобом, який використовується на ділянці садівниками та городниками для відлякування шкідників та підживлення рослин, є нашатирний спирт. Зокрема, він допомагає позбутися попелиці, яка часто псує насадження троянд та ягідних кущів, особливо смородини.

Для оброблення кущів нашатирним спиртом потрібно приготувати спеціальний розчин. Для цього у невеликій кількості води потрібно розвести 2 столові ложки нашатирного спирту та 1 столову ложку рідкого мила (підійде також і рідкий засіб для миття посуду).

Отриману суміш необхідно перелити у 8-10 літрів теплої води, ретельно перемішати.

Тепер можна обприскувати троянди чи смородину. Робити це потрібно знизу вгору. Краще використовувати спеціальний обприскувач. Такий бюджетний розчин захистить ваші насадження від навали попелиці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77k
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