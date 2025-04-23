Як позбутися попелиці на трояндах та інших кущах? / © pixabay.com

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Нещодавно ми розповідали, чим підживити троянди навесні, щоб вони пишно квітнули впродовж літа.

Мабуть, найпопулярнішим аптечним засобом, який використовується на ділянці садівниками та городниками для відлякування шкідників та підживлення рослин, є нашатирний спирт. Зокрема, він допомагає позбутися попелиці, яка часто псує насадження троянд та ягідних кущів, особливо смородини.

Для оброблення кущів нашатирним спиртом потрібно приготувати спеціальний розчин. Для цього у невеликій кількості води потрібно розвести 2 столові ложки нашатирного спирту та 1 столову ложку рідкого мила (підійде також і рідкий засіб для миття посуду).

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Отриману суміш необхідно перелити у 8-10 літрів теплої води, ретельно перемішати.

Тепер можна обприскувати троянди чи смородину. Робити це потрібно знизу вгору. Краще використовувати спеціальний обприскувач. Такий бюджетний розчин захистить ваші насадження від навали попелиці.

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