Як приготувати тісто на млинці без грудочок: виявляється все дуже просто

Читайте в матеріалі ТСН.ua - як зробити тісто на млинці без міксера, щоб не було грудочок.

Млинці люблять дорослі і діти. Їх можна їсти як самостійну страву або додавати найрізноманітнішу начинку. Кожна господиня готувала млинці хоча б раз у житті. Однак тісто на млинці зробити не так просто. Часто в ньому з'являються грудочки, які псують всю страву. Якщо у вас немає можливості використовувати міксер, тоді вам просто необхідно запам'ятати цей рецепт, як приготувати тісто на млинці без грудочок.

Як зробити тісто на млинці без грудочок, якщо немає міксера

Вам знадобляться такі інгредієнти (на чотири особи):

6 яєць;

4 склянки борошна;

6 склянок (200 мл) молока;

4-5 столових ложок цукру;

половина чайної ложки солі;

2 столові ложки рослинної олії.

Приготування дуже просте, тому з ним впорається навіть початківець в кулінарній справі:

Шість яєць потрібно розбити в досить велику ємність, де ви будете готувати тісто на млинці. Додати сіль, цукор та все перемішати. Можете використовувати виделку або вінчик. Влити до суміші дві склянки молока та ще раз ретельно перемішати. Тоді потрібно всипати одну склянку борошна та знову акуратно перемішати майбутнє тісто на млинці. Спочатку ви побачите велику кількість грудочок, але не потрібно переживати. Всі вони зникнуть після ретельного перемішування. Додаєте другу, третю та четверту склянки борошна. Після кожної добре перемішуєте суміш вінчиком або виделкою. Не поспішайте - адже саме в цьому і весь секрет. Потрібно поступово збільшувати густоту тіста на млинці і тоді грудочок не буде. Тепер додати по черзі всі інші склянки молока, після кожної ретельно перемішуючи тісто до потрібної консистенції. Якщо вам здається, що молока забагато - замініть його на звичайну воду. На якість тіста та випікання це ніяк не вплине. Останнім кроком потрібно додати рослинну олію. Тепер тісто на млинці не буде прилипати до сковороди.

Можете відразу приступати до готування смачних млинців. Поставте сковорідку на маленький або середній вогонь та тримайте по одній хвилині з кожного боку.