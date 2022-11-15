Як прикрасити ялинку для зустрічі Нового 2023 року: стилі, основні кольори та декор

Важко уявити новорічні свята без традиційної ялинки. Якщо ви хочете задобрити символ року, Чорного Кролика, варто звернути увагу на такі моменти: як прикрасити ялинку, які кольори та стиль вибрати? Саме про них йдеться в матеріалі ТСН.ua.

Традиція прикрашати ялинку прийшла до нас з Середньовічної Німеччини. Стародавні кельти вірили — якщо обвішати гілки цього дерева солодощами, стрічками та прикрасами безпосередньо у лісі, то можна задобрити духів-покровителів. Сьогодні новорічна ялинка стала справжнім символом Нового року. Багато хто вважає, що її потрібно прикрасити так, щоб декор сподобався знаку того чи іншого року за східним календарем. 2023 рік буде роком Чорного Водяного Кролика.

Як прикрасити ялинку в рік Чорного Кролика: кольори

Кролик — це тварина, яка "любить" природні матеріали, зокрема, гілки та солому. Тому, якщо вас цікавить, як прикрасити ялинку 2023 року, краще віддавати перевагу саме такому стилю і декору.

Зверніть особливу увагу на відтінки декору новорічної красуні. 2023 рік пройде під знаком Чорного Водяного Кролика, а тому в прикрасах приміщення та ялинки доречним буде саме чорний колір. Його можна розбавити кулями та іграшками блакитного чи синього відтінків (які символізують воду). Також підійдуть будь-які природні кольори. Зокрема, можна звернути увагу на:

молочний, білий, сріблястий;

лавандовий, синій;

м'ятний, фісташковий, зелений, коричневий;

золотистий, попелястий;

жовтий, бежевий.

Рекомендовано вибрати один колір з цієї палітри, другий додати для акцентів, а третій — для блиску. Але якщо ви вирішили зробити основу ялинки чорною, варто пам'ятати, що з ним найбільш виграшно поєднуються білий та золотистий відтінки.

А ось яскраво салатовий та неоновий використовувати для того, щоб прикрасити ялинку на 2023 рік не варто. Кролик ці кольори не оцінить.

Які іграшки вибрати на новорічну ялинку, щоб зустріти 2023 рік

Як прикрасити ялинку 2023 року / Фото: Pexels

Символ року, Кролик, живе у природньому середовищі і про це потрібно пам'ятати, коли думаєте, як прикрасити ялинку на Новий рік 2023. Ця тварина точно "оцінить" іграшки з натуральних матеріалів. Можна навіть влаштувати домашній майстер-клас і створити декор разом з дітими. Для цього вам можуть знадобитися:

кермека;

деревій;

целозія;

гіпсофіла;

солома;

злаки.

Також варто звернути увагу на те, як правильно розвішувати іграшки на ялинці, щоб догодити Кролику. 2023 року підійде один з трьох способів:

Як прикрасити ялинку на Новий рік: способи / Фото: Pexels

Кільцевий — найбільші іграшки вішаються внизу ялинки, а дрібніші зверху. Їх доповнюють мішурою та гірляндами. Спіральний — спочатку по спіралі розміщуються гірлянди (від верхівки донизу). По їхній лінії потім вішають іграшки, чергуючи три кольори, які були вибрані для новорічної ялинки. Вертикальний — стрічки та гірлянди розміщуються від верхівки донизу вертикально. У проміжках розвішуються кулі. А декор доповнюється бантами.

2023 року актуальним також є хаотичний декор. Якщо ви вирішили поставити невелику ялинку, варто звернути увагу саме на цей варіант. Але, щоб він виглядав гармонійно, краще використовувати кулі одного розміру.

Як прикрасити ялинку на 2023 рік? Можна також використовувати кулі різного розміру, але однієї колірної гами. Красиво будуть дивитися фігурки тварин, вирізані з дерева. Їх можна доповнити соломою та шишками, щоб задобрити символ Нового 2023 року.

Основні тенденції в прикрашанні новорічної ялинки 2023

Якщо говорити про те, як прикрасити ялинку 2023 року, щоб вона виглядала стильною та сподобалася Кролику, тоді варто звернути увагу на затишний ретро, чарівний гламур, екостиль або теплий скандинавський стиль. Ще одним цікавим тредом Нового 2023 року стануть міні-ялинки. Дуже важливо, щоб дизайн приміщення збігався з оформленням новорічної красуні.

Як прикрасити ялинку в рік Кролика? Скористайтеся загальними рекомендаціями:

стиль гламур означає, щоб ви будете використовувати прикраси та іграшки з пір'ям, анімалістичними принтами, хутром, позолотою або у формі кролика;

якщо вам до вподоби ретростиль, тоді зверніть увагу на старовинні ялинкові прикраси (можливо на чердаку в старому будинку ваших бабусі з дідусем знайдеться коробка з такими іграшками), фетрові та керамічні кролики, паперові фігурки, свічки та зірки з фольги;

новорічна ялинка в скандинавському стилі обов'язково повинна мати дерево, пряжу, бісер. Скляні кулі краще замінити вовняними помпонами або обгорнути крафтовим папером. Актуальними є вироби з пап'є-маше;

екостиль означає, що ви будете використовувати лише природні матеріали, хоча його можна поєднати зі скандинавським стилем.

Щоб поставити в своїй оселі міні-ялинку, краще придбати нобіліс. Це ялиця, яка відрізняється м'якими синьо-зеленими голками.

Ось кілька ідей для різних стилей, як прикрасити ялинку 2023 року:

Як прикрасити ялинку: фото / Фото: pixabay.com

Як прикрасити ялинку: фото / Фото: pixabay.com

Як прикрасити ялинку: фото / Фото: ТСН.ua

Як прикрасити ялинку: фото / Фото: pixabay.com

Як прикрасити ялинку: фото / Фото: pixabay.com

Також є тенденції у створенні новорічного декору 2023 року, які варто взяти на замітку, якщо ви хочете створити стильну новорічну ялинку та "задобрити" символ Нового року:

В моді 2023 року буде декор в холодних тонах, основою якого виступатиме білий колір.

Чудовим варіантом палітри може стати поєднання синього, блакитного та кольору лаванди. Також можна взяти м'ятний, фісташковий та зелений відтінки. Акценти можете розставити в чорному кольорі, а сріблястим не забудьте освіжити картину.

Якщо ви обрали стриманий скандинавський стиль для новорічної ялинки, прикрасьте її додатково блискучим інеєм (біла матова мішура) або придбайте штучне деревце зі сріблястою хвоєю.

Екоприкраси у вигляді натуральних шишок, солови, гілочок дерев стануть чудовою ідеєю для 2023 року. Їх можна поєднувати з декоративними виробами зі скла, паперу, глини.

Не вистачає яскравих фарб і не знаєте, як прикрасити ялинку 2023 року? Можете взяти яскраві відтінки лайму або лимону. Якщо поєднати ялинкові прикраси в цих кольорах та додати до них іграшки з натуральних матеріалів, можна створити унікальний декор.

Прикраси новорічної ялинки 2023 року повинні бути особливими, адже саме таким є символ Нового року — Чорний Водяний Кролик. Тому обов'язково вибирайте кольори та стилі, які сподобаються цій тварині, щоб залучити талан та щастя 2023 року.