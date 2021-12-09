Як прикрасити ялинку до Нового року-2022: найкращі поради для стильного оформлення

Ялинка - символ новорічних свят, а тому до її прикрашання зазвичай підходять і відповідально, і креативно.

Ялинка - це незмінний символ Нового року та Різдва. Саме цей красиво вбраний атрибут створює святкову атмосферу в кожному домі. Втім, щроку напередодні свят постає питання, як гарно й оригінально прикрасити лісову красуню: які іграшки обрати, колір, тематику.

ТСН.ua підготував поради про те, як стильно й модно прикрасити ялинку до Нового року-2022.

Кольорова гама 2022 року

Зазвичай ялинку наряджають залежно від власних вподобань і фантазії, інтер'єру кімнати чи будинку, а також - кольору-символу прийдешнього року або обрати лише один колір.

Символ 2022 року - Чорний Водяний Тигр. Ця тварина не любить яскравих кольорів, а тому слід обрати більш спокійні тони: жовтий, золотий, сірий, білий, синій, чорний. Втім, слід пам'ятати: важливо дотримуватися принципу "не більше двох-трьох кольорів".

Фото з відкритих джерел

Обравши основний колір, слід підібрати додаткові. Наприклад, гарно поєднуються:

золотий, зелений та шампань

жовтий, коричневий та бежевий

синій, слонова кістка та світло-сірий

білий, срібний та синій

чорний, рожевий, бузковий, білий.

Ялинка в пастельних тонах / Фото з відкритих джерел

Як прикрасити ялинку в різних стилях

Класика

Гарна ідея цього стилю - прикрашання ялинки в одній кольровій гамі. Наприклад, на ялинці можуть бути іграшки тільки золотого, сріблястого, білого кольорів. Їх також можна поєднати між собою. Добре використати одну форму іграшок, або дві-три. Кімнату слід також прикрасити схожими за тематикою декораціями.

Ретро

Обравши для новорічної красуні такий стиль, треба використовувати вінтажні прикраси, "дощик", гірлянди-ліхтарі, сніжинки, цукерки тощо. Також можна використовувати бабусин антикваріат. Згадайте - яка ялинка була у вашому дитинстві.

Еко

Цей стиль набуває популярності, а тому часто на ялинці можна побачити не скляні кульки, а горіхи, мандарини, палички кориці, шишки, кавові зерна. Можна власноруч зробити гирлянди з кружечків сушеного апельсина, каштанів чи навіть мішковини.

Кантрі

Передусім новорічна красуня повинна бути не штучною, а натуральною. Для прикрашання використовують власноруч виготовлені прикраси з тканини, фетру, паперу, соснових шишок та інших природних матеріалів. Можна використати багато різних іграшок: кулі, сніжинки, рукавички, бурулі, різні звірі, серця, зірки тощо. Основні кольори - це зелений, червоний, білий.

Бохо-шик

Цей стиль синтезує у собі багато течій, які притамані різному часу: еклектику, фолк та навіть циганську культуру. Його особливість - у складних поєднаннях кольорів: яскравих і різких та пастельних і стриманих, а також кислотних. Бохо не вимагає симетрії чи колірної гами: поєднуйте скляні іграшки з хутряними помпонами.

Шебі-шик

Для цього стилю характерні пастельні тони, білий чи молочний колір. Шебі передбачає створення вишуканих, складних та витончених дизайнів, форм та візерунків. Саме тому натуральну зелену ялинку краще замінити на білу чи навіть рожеву. Для декору можна використовувати не тільки кульки, а намисто, перлини, бантики, мереживо.

Фото з відкритих джерел

Тіфані

Стиль відрізняється своїм особливим кольором: поєднує відтінки м'яти, бірюзи та аквамарину. Красивий і стильний вигляд прикраси матимуть на білосніжній ялинці.

Гламур

Для цього стилю якнайкраще підійде біла ялинка. На ній елегантний вигляд матимуть червоні, сині, золоті іграшки.

Морський

Прикрасити ялинку можна в морському стилі. Оздоблюйте новорічне дерево морськими зірками і кониками, стрічками. Схожим на море й океан будуть сині, білі, зелені, коричневі тони.

Як обрати і комбінувати іграшки

Чіпляти на ялинку все, що під рукою, не варто. Аби святкове дерево було прикрашене зі смаком, слід визначитися з конкретними іграшками та формами. Це можуть бути як одного, так і різного розміру святкові об'єкти, але вони повинні мати гармонійний вигляд. Наприклад: кулі і дзвіночки, бурульки і сніжинки, ліхтарики і фігурки казкових героїв.

Святковий і вишуканий вигляд на гіллі ялинки мають скляні іграшки. Вони гарно поєднуються з бантами, намистом і стрічками, які витіснили "дощик". Чудова ідея - придбання тематичних різдвяних прикрас - це можуть бути янголята, зірки, сніговик, Санта, олені тощо.

Фото з відкритих джерел

До Нового 2022 року доречно підібрати іграшку-символ. Оскільки це Тигр, то можете купувати прикраси у формі цієї тварини.

Щодо гірлянд, то вони можуть бути безбарвні або різнокольорові, миготливі або із рівним світлом. Їхню довжину обирають залежно від розміру ялинки.

Прикрашаючи ялинку, варто декорувати підставку. Лисий стовбур псуватиме загальний вигляд ялинки. Новорічну красуню краще поставити на килимок у кошик або у подарункову коробку, оздобити стрічками чи дощиком.

Оформлення верхівки - завершальний етап процесу прикрашання ялинки. За традицією на верхівку одягають: зірку; прикрасу у формі бурульки; сніжинку.

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