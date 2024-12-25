Як припинення транзиту російського газу вплине на Україну та Європу – Reuters

У разі припинення транзиту через Україну Росія може переорієнтувати частину постачання через Туреччину, однак цей маршрут має обмежену пропускну здатність.

Президент Росії Володимир Путін прийняв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в Кремлі. Це рідкісний візит лідера країни ЄС до Москви, який збігся на тлі завершення контракту про транзит російського газу через Україну до Європи. Україна заявила, що припинить транзит, якщо не отримає гарантій, що доходи від постачання не будуть фінансувати війну. Натомість у Москві заявили, що нової угоди з Києвом не буде.

Про це пише видання Reuters.

Як це вплине на ситуацію з постачанням газу до Європи?

Обсяги постачання

Обсяг газу, який Росія постачає до Європи через Україну, вже не є значним. У 2023 році цей показник склав близько 15 мільярдів кубометрів, що становить лише 8% від максимальних обсягів, які фіксувалися у 2018–2019 роках. Росія поступово втрачала свою частку на європейському ринку, яка на піку становила 35%, поступаючись Норвегії, США та Катару, особливо після початку війни в Україні у 2022 році.

Попри скорочення постачання, у 2022 році в ЄС спостерігався різкий стрибок цін на газ. Втім, у разі припинення транзиту через Україну, експерти не очікують подібних потрясінь, оскільки поточні обсяги постачання є порівняно невеликими.

Маршрут через Україну

Газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород", що з’єднує Сибір з Європою через Україну, залишається основним шляхом постачання російського газу до Словаччини, звідки він розподіляється далі до Чехії та Австрії. Словаччина, Угорщина та Австрія продовжують купувати російський газ, пояснюючи це його доступністю. Зокрема, Словаччина отримує близько 3 мільярдів кубометрів газу щороку, що становить дві третини її потреб.

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У той же час інші маршрути, такі як "Ямал-Європа" через Білорусь чи "Північний потік" через Балтику, залишаються закритими. Єдиним альтернативним шляхом залишається газопровід через Туреччину.

Чому маршрут через Україну все ще працює?

Україна отримує близько одного мільярда доларів щороку за транзит російського газу, що є вагомим джерелом доходів. Однак у 2024 році Росія, попри санкції, змогла збільшити експорт трубопровідного газу до Європи до 32 мільярдів кубометрів, порівняно з 28,3 мільярда у 2023 році.

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Російський "Газпром" продовжує стикатися з економічними труднощами. У 2023 році компанія зазнала збитків у розмірі 7 мільярдів доларів, що стало першим випадком із 1999 року. Водночас Москва неодноразово заявляла про готовність продовжити транзитну угоду, але Київ залишився категоричним у своєму рішенні.

Перспективи

У разі припинення транзиту через Україну Росія може переорієнтувати частину постачання через Туреччину, однак цей маршрут має обмежену пропускну здатність. ЄС та Україна також звернулися до Азербайджану з проханням сприяти переговорам із Москвою щодо газового транзиту.

Нагадаємо, Європа продовжує отримувати російський газ через територію Україну відповідно до угоди 2019 року, укладеної між "Нафтогазом України" та "Газпромом". Її термін закінчується наприкінці 2024 року.