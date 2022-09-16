Як пришвидшити заряджання смартфона за допомогою всього лише однієї функції

Запам'ятавши всього лише одну хитрість, ви зможете заряджати смартфон швидше. Цей лафгак працює також і з кнопковими телефонами. Як пришвидшити заряджання смартфона - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Часто буває така ситуація, коли потрібно поспішати на роботу, але телефон все ще заряджається. В залежності від блоку живлення час на заряджання пристрою може коливатися від 3 до 10 годин. Якщо ваш телефон також може довго стояти на зарядці, варто запам'ятати один простий трюк. Як пише radiotrek, потрібно під час заряджання увімкнути всього лише одну функцію, яка є навіть і на кнопкових моделях.

Як пришвидшити заряджання смартфона

Все дуже просто - перед заряджанням смартфона потрібно просто увімкнути "режим польоту". Якщо ви так зробите, то ваш телефон не буде зв'язуватися з мобільними вежами, а тому навантаження на акумулятор значно зменшиться.

На скільки часу можна пришвидшити заряджання смартфона за допомогою цього лайфгака? Тут все залежить від стану батареї, моделі телефона, місткості акумулятора. В середньому процес може пришвидшитися від 1,5 до 20%. Тобто, завдяки авіарежиму заряджання буде швидшим на 10-15 хвилин. Звичайно, це спрацює лише в тому випадку, якщо ви не будете користуватися гаджетом під час цього процесу.

До речі, "режим польоту" на ноутбуці також здатний заглушити всі передавання, що значно пришвидшить саме заряджання пристрою.